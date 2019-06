Osnabrück. Der Prozess um die Messerstecherei in Sögel im Oktober vergangenen Jahres steht kurz vor dem Urteil. Nachdem die Staatsanwältin den Mordversuch auf gefährliche Körperverletzung herabgestuft hatte, fordern die Verteidiger der zwei angeklagten Männer jetzt einen Freispruch sowie eine Bewährungsstrafe.

Die Angeklagten und das Opfer hatten eine Gemeinschaftsunterkunft am Markt in Sögel mit anderen Kollegen bewohnt. Im Oktober war es dort zu einer Messerstecherei gekommen.

Die Verteidiger der zwei Männer konzentrierten sich jetzt im Landgericht Osnabrück darauf, die Glaubwürdigkeit des Geschädigten in Frage zu stellen. Der Verteidiger des 38-jährigen Angeklagten, der mit dem Messer zugestochen haben soll, wies mehrfach daraufhin, dass es an der Kleidung seines Mandanten nicht eine Blutspur gebe. „Die Wand im Aufenthaltsraum der Unterkunft hatte viele Blutspritzer. Wie soll denn nach einem längeren Gerangel kein Blut auf der Kleidung meines Mandanten zu finden sein?“, fragte er.

Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen des Geschädigten nach der Tat und im Gerichtssaal, befand der Verteidiger, dass es letztlich keine ausreichenden Beweise dafür gebe, was sich wirklich in der Gemeinschaftsunterkunft abgespielt habe.

Der Verteidiger zeichnete ein Bild des Geschädigten, den Zeugen als Choleriker geschildert hatten. Er sei Vertrauter des Vorarbeiters im Schlachthof gewesen und habe in der Unterkunft eine privilegierte Stellung eingenommen. Von allen Leiharbeitern habe nur sein Mandant aufgrund seines Alters und seines Intellekts dem Geschädigten und dessen „Machtbessenheit“ Paroli bieten können.

Situation der Leiharbeiter

Um den Gewaltausbruch zu verstehen, müsse man die Situation der Leiharbeiter in den Blick nehmen, sagte der Verteidiger. Sie litten unter „Lohndrückerei und dem Absenken von Sozialstandards“ in den Betrieben. „Menschen, wie die beiden Angeklagten, werden benutzt, verschlissen, und dann, wenn sie körperlich nicht mehr arbeitsfähig sind, entsorgt wie Maschinenschrott.“ Wer von den Leiharbeitern aufbegehre, verliere zeitgleich Unterkunft und Job und stehe sofort auf der Straße.

Um den Lebensfrust zu bekämpfen, wählten viele den Alkohol. Fast alle Strafsachen, in denen er rumänische Staatsbürger verteidige, sind unter dem Einfluss von Alkohol geschehen, sagte der Verteidiger. Die Straftat sei entscheidend auf die schlimmen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten zurückzuführen. Der Verteidiger forderte für seinen Mandanten einen Freispruch, da er nur vermindert schuldfähig sei. Er sei von dem Geschädigten während der Arbeit provoziert worden. Zudem habe er einen Blutalkoholwert von 3,4 Promille gehabt.

Bewährung für 28-Jährigen?

Die Verteidigerin des zweiten, 28-jährigen Angeklagten, widersprach in ihrem Schlussvortrag der Staatsanwältin. Es habe keine Arbeitsteilung gegeben, da es keinen objektiven Tatbeitrag ihres Mandanten gebe. „Es kommt höchstens Beihilfe in Betracht, weil es zum einen keinen neutralen Zeugen gibt, und zum anderen keine Spuren von Gewalthandlungen durch ein angebliches Festhalten oder Schlagen festgestellt worden sind“, so die Verteidigerin. Sie forderte eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe für ihren Mandanten.

Das Urteil wird am Montag, 25 Juni 2019, um 14.30 Uhr erwartet.