Sögel. Der neue König der Schützen St. Hubertus Berßen ist Andreas Tiemann.

Bei strahlendem Sonnenschein hat der Schützenverein St. Hubertus Berßen sein Schützenfest gefeiert, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Sehr gute Stimmung habe an allen drei Tagen geherrscht. Am Montag konnte sich Andreas Tiemann gegen zahlreichen Konkurrenten durchsetzen und die Königswürde erwerben. Zur Königin hat er seine Frau Sabine erwählt. Zum weiteren Throngefolge gehören Jürgen und Martina Brinker, Rainer und Sabine Jansen, Guido und Marion Kurlemann, Ludger und Ulrike Willoh sowie Andreas und Christiane Kannaß.