Die Sozialdemokraten rufen die Einwohner der Hümmlinggemeinde auf, Problemstellen zu nennen. Foto: SPD Sögel

Sögel. Der Bahnübergang am Hellkamp, der Sachsenweg, der Gehweg an der Gartenstraße oder der Fußweg bei der Krankenhauseinfahrt - so manche Stelle im Ortsgebiet hat die Sögeler SPD-Fraktion bereits von Einwohnern der Hümmlinggemeinde genannt bekommen. Die Sozialdemokraten wollen wissen, wo es in Sögel hinsichtlich der Barrierefreiheit hapert.