Aldi-Markt in Sögel wird umgebaut und erweitert

Wird umgebaut und erweitert: Der Aldi-Markt auf Knippers Kohlenhof in Sögel. Foto: Lambert Brand

Sögel. Der Aldi-Markt auf Knippers Kohlenhof in Sögel wird umgebaut und erneuert. Während der Bauphase ist die Filiale des Lebensmitteldiscounters in einem ehemaligen Elektrofachhandel am Gewerbeweg untergebracht.