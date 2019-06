Sögel. Zwischen 1000 und 2000 Gläubige werden erwartet, wenn an Pfingstsonntag, 9. Juni, der Grundstein für die neue Holzkirche der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde Sögel/Papenburg gelegt wird. Die vorherige Liturgie auf dem Schützenplatz wird unter anderem von Serafim Joantă gefeiert, Erzbischof und Metropolit der rumänisch-orthodoxen Gemeinde für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa.

Der Tag startet nach Angaben der Kirchengemeinde um 9 Uhr mit der Liturgie auf dem Schützenplatz, an der neben dem Erzbischof auch Pfarrer Sofian von Kronstadt, Weihbischof der rumänisch-orthodoxen Erzdiözese für Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie weitere Priester und Diakone teilnehmen.

Kirchliche Prozession

Um 12 Uhr soll die kirchliche Prozession zum Ort der Grundsteinlegung im Kreuzungsbereich Hümmlinger Ring/Sprakeler Straße starten. Eine halbe Stunde später folgt ein Gottesdienst zur Grundsteinlegung sowie die Heiligung des Flurkreuzes. Die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde lädt alle Interessierten zur Mitfeier ein. Wie Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU) auf der jüngsten Sitzung des Sögeler Samtgemeinderates mitteilte, werden zwischen 1000 bis 2000 Gläubige in Sögel erwartet.

Die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde Sögel/Papenburg steigt damit in die Umsetzung der Planung ein, eine neue Kirche in Sögel zu bauen. Das Bauwerk aus Holz ist das erste der Glaubensgemeinschaft in Niedersachsen – und erst das vierte in ganz Deutschland.

Wie das hiesige Kirchenoberhaupt, Probst Marius-Gabriel Matei, im Januar im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte, leben im Emsland 6000 Menschen aus Rumänien, die in den unterschiedlichsten Unternehmen wie dem Schlachthof Weidemark oder auf der Meyer Werft arbeiteten. Bislang nutzte die Kirchengemeinde die katholische St.-Jakobus-Kirche für die Gottesdienste.



Entstehen soll ein Holzbau mit Platz für bis zu 200 Personen auf zwei Ebenen. Das Gebäude, das 26 Meter hoch, 20 Meter lang und zehn Meter breit werden soll, wird auf traditionelle Weise nur aus Holzverbindungen gebaut. Bis zu 400.000 Euro wird der Bau kosten, finanziert wird das Gotteshaus ausschließlich durch Spenden. Kirchensteuern gibt es in der rumänisch-orthodoxen Kirche nicht, auch die Geistlichen arbeiten ehrenamtlich. Matei ist als Probst zudem für elf Kirchengemeinden in Norddeutschland, von Lübeck bis Salzgitter zuständig. Insgesamt gibt es in Deutschland 99 Gemeinden der christlichen Glaubensrichtung.

Das neue Kirchengebäude entsteht auf einem etwa 3500 Quadratmeter großen Grundstück im Kreuzungsbereich Hümmlinger Ring/Sprakeler Straße. Das Fundament und die Bodenplatte werden von hiesigen Unternehmen gefertigt, bevor Fachleute aus Rumänien die Kirche dann errichten.