Spahnharrenstätte. Spahnharrenstätte. Auf dem Schützenfest in Spahnharrenstätte hat sich Hans-Jürgen Meyer beim Ringen um die Königswürde gegen seine Konkurrenten durchgesetzt. Zu seiner Königin erwählte er seine Ehefrau Heike.

In das Throngefolge berief das neue Regentenpaar (im Bild von links) Norbert Meyer, Maria Stevens und Andreas Fuhrmann, Henny Sürken und Hans Georg-Lückmann, Waltraut und Wilfried Meyer, Heiner und Rita Thieben, Herbert und Christa Zirkel, Willi und Renate Westerhoff sowie Heinz und Andrea Temmen. Außerdem gehören noch Anke Rieken und Frank Glombitza dem Throngefolge an. Gemeinsam wollen sie dem Schützenvolk in Spahnharrenstätte nun für ein Jahr vorstehen und gemeinsam viele schöne Stunden erleben.