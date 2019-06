Gleich mehrere Schlägereien hat es auf dem Schützenfest in Spahnharrenstätte gegeben. Foto: Archiv/Hildenbrand/dpa

Spahnharrenstätte. Während des Schützenfestes in der Gemeinde Spahnharrenstätte hat es am Donnerstag und in der Nacht zu Samstag zwei Fälle von Körperverletzung gegeben. Ein Beteiligter verbrachte die Nacht in der Zelle.