Ohne geht es nicht: Blaulicht und Martinshorn. Foto: Gerd Schade

Spahnharrenstätte. Moorbrand in Esterwegen, Müllbrand in Werlte, Großfeuer in Wohn- und Geschäftshäusern in Aschendorf: Die Freiwilligen Feuerwehren im nördlichen Emsland sind in diesen Wochen besonders stark gefordert. In Spahnharrenstätte ist nun eine Diskussion darüber entbrannt, ob die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auch zu nachtschlafender Zeit zwingend mit Sirenengeheul und eingeschaltetem Martinshorn ausrücken müssen.