Die Vertreter der Kreisfeuerwehr, der Hilfsorganisationen und des Kreisverbindungskommandos sowie Dezernent Marc-André Burgdorf (2. von rechts) weihten die neue Halle am FTZ in Sögel ein. Foto: Landkreis Emsland

Sögel. Die neue Halle in Sögel bietet Fahrzeugen und Material Platz, das im Katastrophenschutz zum Einsatz kommt. Sie wurde am Standort der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises Emsland nun offiziell in Betrieb genommen.