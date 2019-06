Sögel. Der Verein „Jugend stark machen“, der sich zum Ziel gemacht hat, die Jugendarbeit im Dekanat Emsland Nord zu fördern, macht auf ein neues Angebot aufmerksam.

So steht ein Anhänger zur Vermietung bereit, der mit Spielgeräten gefüllt ist, die auf Familienfesten oder vergleichbaren Veranstaltungen genutzt werden können. Damit die Arbeit der ehrenamtlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Dekanat weiter gefördert werden könne, sei der Verein auf Mitglieder und Spenden angewiesen. Informationen zum gesamten Angebot erhalten Interessierte sowie die Mitglieder des Fördervereins auf der Mitgliederversammlung, die am 1. Juli um 19 Uhr in der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel stattfindet.

Fördergelder können beantragt werden

Nach Mitteilung des Vorstandes haben Ehrenamtliche, die in der katholischen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, die Möglichkeit, für konkrete Projekte und verschiedene Anschaffungen formlos beim im September 2013 gegründeten Verein Fördergelder zu beantragen. Der Vorstand des Fördervereins bietet nach eigenen Angaben zudem Unterstützung bei der Beantragung von Geldern für Großprojekte bei anderen Förderern und personellen Beistand bei pädagogischen Fragestellungen an und ermöglicht auf Nachfrage auch Fortbildungen. „Somit kommt die Förderung direkt den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Dekanat Emsland-Nord zu Gute“, wird Vorsitzende Elisabeth Müller in der Mitteilung des Vereins zitiert. Anhand einer Förderübersicht könne sich jede Gruppe vorab informieren, ob ihr Anliegen für eine Bewilligung in Frage kommt.

Weitere Informationen zum Verein unter www.kjb-emsland-nord.de oder unter www.jugendstarkmachen.de