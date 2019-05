Mit einem Gloriettenkonzert der Gruppe „Adumá“ beendet der Kulturkreis Clemenswerth die Saison. Foto: Kulturkreis Clemenswerth

Sögel Zu seiner letzten Veranstaltung in dieser Saison lädt der Kulturkreis Clemenswerth am kommenden Sonntag, 2. Juni 2019, um 17 Uhr, in den Klostergarten von Schloss Clemenswerth in Sögel ein.