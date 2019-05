Osnabrück. Klassische Pattsituation im Prozess um den Einbruch in eine Grundschule in Spahnharrenstätte und der Verwüstung einer Pizzeria in Sögel: Die beiden Angeklagten schieben die Schuld einem anderen Pärchen zu – und das wiederum belastet die früheren Freunde.

Der 33-Jährige und seine 25-jährige, frühere Lebensgefährtin, beide aus dem nördlichen Emsland, müssen sich seit Mitte April in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Osnabrück wegen Diebstahls und Computerbetrugs verantworten. Sie sollen für den Einbruch in die Grundschule und in eine Pizzeria verantwortlich sein. In der Schule waren eine kleine Summe Bargeld sowie zwei EC-Karten nebst dazugehöriger PIN-Codes gestohlen worden, mit denen später 1300 Euro abgehoben worden waren.

Gaststätte verwüstet

Aus der Gaststätte waren 330 Euro Bargeld, ein Fernseher und verschiedene Alkoholika im Gesamtwert von 1500 Euro verschwunden, zudem waren die Innenräume verwüstet worden, indem die Täter Soßen und Dressings an die Wände geschmiert und Lebensmittel aus dem Kühlraum geholt und somit unbrauchbar gemacht worden waren.

Die Angeklagten, beide einschlägig wegen Diebstahls vorbestraft, hatten zum Auftakt des Verfahrens mit einer Überraschung aufgewartet. Nicht sie, sondern ein in der Vergangenheit mit ihnen befreundetes Pärchen sei zumindest für die Tat in Sögel verantwortlich. „Die Frau hat dort gearbeitet, ist von dem Betreiber um einen Teil ihres Lohnes betrogen worden und hat sich deshalb gerächt“, so die Erklärung.

Das besagte Paar, inzwischen ebenfalls getrennt lebend, nannte ebenso einen Grund, um die Angeklagten zu belasten. „Sie haben in der Pizzeria einmal ihr Essen mit einem falschen 50-Euro-Schein bezahlt, was aber bemerkt worden war. Für den Ärger danach haben sie sich rächen wollen“.

Neun Zeugen geladen

Um Klarheit in die Sache bringen zu können, hatte die Berufungskammer zum zweiten Verfahrenstag neun Zeugen geladen. Doch die brachten alles andere als Klärung und vernebelten den Fall noch stärker. So hätten sich die Angeklagten mit den Taten gebrüstet. „Wenn der 33-Jährige genug getrunken hat, erzählt er gern von seiner Knastzeit und dem Blödsinn, den er angestellt hat. Dabei hat er von den Einbrüchen gesprochen“, so ein Zeuge. Andere waren sich sicher, dass die Bilder der Videoüberwachung an einem der Bankautomaten die 25-Jährige zeigten, die „eindeutig an ihren Bewegungsabläufen zu identifizieren“ sei.

Wegen verschmähter Liebe belastet?

Bekannte der Angeklagten belasteten wiederum den Ex-Ehemann der Frau, die in der Pizzeria gearbeitet hatte. „Ich habe gehört, wie er und eine andere Frau davon gesprochen haben, den Angeklagten in den Knast bringen zu wollen“. Grund dafür soll ein Streit zwischen den Männern gewesen sein, die vor den Taten zusammen in einer Wohnung gelebt hatten. Die erwähnte Frau soll in der Vergangenheit mit dem Angeklagten liiert gewesen sein und ihn aus verschmähter Liebe belastet haben, so Zeugen.

Trotz mehrmaliger Belehrung durch das Gericht über die Folgen einer Falschaussage blieben die Zeugen bei ihrer Darstellung. Nun werden weitere Zeugen geladen, deren Aussagen der Wahrheitsfindung dienen sollen.