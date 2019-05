Sögel wird in den Sommerferien zum Piratencamp MEC öffnen

Bei der Piratenfreizeit kann auch mit dem Bogen geschossen werden. Foto: Kreissportbund

Sögel. In den kommenden Sommerferien findet das sogenannte Piratencamp der Jugend-Initiative Emslandsport in Sögel statt. Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren können an dieser Ferienfreizeit teilnehmen, es sind noch Plätze frei.