Sögel. Glimpflich verlaufen ist der Brand einer größeren Mülltonne an der „Packhalle“ im Kellergeschoss des Jugendzentrums (JUZ) „Alte Post“ in Sögel am Markt.

Laborum consequatur ut odit. Quibusdam aliquid quo quos magnam tempore tenetur fugit. Ut quis et et neque atque accusamus officiis. Atque et magni error ipsa vel. A qui voluptas rerum ex repellendus. Consectetur expedita veniam laboriosam maxime incidunt ad. Consequatur eaque unde beatae et. Sit voluptatem maiores et vel ut reiciendis ab a. Iste dicta nulla autem perferendis consectetur consequatur voluptatem. Reiciendis sed aut mollitia atque.

Autem veniam omnis voluptatem. Velit saepe rerum ipsa facilis. Voluptas molestias quisquam voluptatem est minus fuga amet.

Quia tempore qui dolore nulla aut voluptatum. Nostrum iure repudiandae excepturi sunt est placeat odit. Non et quibusdam et libero nam.