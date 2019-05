83-Jähriger stirbt bei Unfall auf Spahner Straße in Sögel CC-Editor öffnen

Im Wrack dieses Fahrzeug starb der 83-jährige Autofahrer. Foto: Thorsten Albrecht

Sögel. Bei einem Unfall auf der Spahner Straße (Kreisstraße 124) in Sögel ist am Samstagabend ein 83-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und verstarb noch an der Unfallstelle.