Sögel. Ein 32-jähriger Mann hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Polizisten angegriffen. Auch bei der anschließenden Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus leistete er Widerstand.

Wie die Polizei mitteilt, hatten die Beamten den Mann wegen einer Ruhestörung in der Kolpingstraße aufgesucht. Als er die Haustür öffnete, griff er die Polizisten unvermittelt an. Der 32-Jährige konnte überwältigt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Auch dort leistete er weiter Widerstand und verletzte die Polizisten leicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Polizeibeamter musste im Krankenhaus behandelt werden.