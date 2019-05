Warnwesten für mehr Sicherheit in der Jugendarbeit CC-Editor öffnen

Lukas Kley vom Dekanatsvorstand Hümmling half Leon Kruse vom Dekanatsvorstand Aschendorf dabei, die Warnweste im „knalligen landjugendgrün“ überzuziehen. Foto: Insa Pölking

Börger. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) im Bistum Osnabrück hat 3000 Warnwesten für ihre Mitglieder organisiert. Bei der Übergabe an der Weidenkirche in Börger händigte der Diözesanvorstand erstmals einige der Warnwesten an die Landjugend Börger aus.