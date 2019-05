Landschaftspräsident Hermann Bröring (links) und Ludwig Momann (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Emsland, überreichten den zehn Gewinnern des Kreisentscheides eine Urkunde. Foto: Luisa Reitemeyer

lre Sögel. In einer Feierstunde auf Schloss Clemenswerth in Sögel sind die Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs „Schüler lesen platt“ ausgezeichnet worden. Die zehn Schüler setzten sich bei Kreisentscheiden gegen 135 Schulsieger durch. Diese fanden an der Schule am Schloss in Sögel und am Gymnasium Georgianum in Lingen statt.