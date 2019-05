mls Börger. Das Kieleck in Börger ist im Rahmen eines Wettbewerbes des Netzwerks Nachbarschaft als einer von 30 Siegern für gelungene Nachbarschaftsaktionen mit einer Plakette ausgezeichnet worden. Die Jury prämierte insgesamt 30 Nachbarschaftsaktionen.

Das Kieleck ist in den vergangenen Jahren von Anwohnern in Eigenleistung mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde umgestaltet worden. „Die Nachbarn besorgten recycelte Baustoffe, die sie für den Bau eines norddeutsch anmutenden ,Denkmals‘ nutzen“, heißt es in der Beschreibung des Projektes des Netzwerks. Die Anlage wird vor allem für gemeinsame Feste und besondere Anlässe in der Nachbarschaft sowie für Begegnungen im Freien genutzt. Zudem entsteht hier nun der erste Hauptaltar der Fronleichnamsprozession.

Gepflegt wird das Kieleck durch die Anwohner bei Arbeitseinsätzen. Das Anbringen der Plakette wurde bei Grillwurst und Getränken mit der gesamten Nachbarschaft des Kielecks entsprechend gefeiert.

Das 2004 gegründete Netzwerk Nachbarschaft mit Sitz in Hamburg bezeichnet sich selbst als Deutschlands größtes Aktionsbündnis von Nachbarn, die sich in privater Eigeninitiative für eine Aufwertung ihres direkten Wohnumfelds engagieren und familienfreundliche, generationenübergreifende, multikulturelle und umweltfreundliche Projekte umsetzen.