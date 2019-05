Sögel. In Kooperation mit der Sögeler Initiative „Blühwiese“ haben Schüler der Klasse 4a der Bernhardschule eine Blühwiese angelegt.

Mit Gummistiefeln und Saateimern ausgestattet, trafen sie sich an der Mühlenstraße an dem neu angelegten Regenrückhaltebecken zwischen dem Hümmling-Hospital und dem DRK-Wohnpark. Die Fläche wurde von der Gemeinde und dem Hospital zur Verfügung gestellt. Ein örtliches Garten- und Landschaftsbauunternehmen bereitete die mehr als 1000 Quadratmeter große Fläche vor. Neben dem Hauptzweck, dem Insektensterben entgegenzuwirken, sollen sich die Schüler sowie alle Bürger ab Juni/Juli an einer Blühwiese an der Mühlenstraße erfreuen.