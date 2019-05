pm/gs Sögel „Ja, ich will!“ Etwa 150 Paare geben sich jährlich im Standesamt der Samtgemeinde (SG) Sögel das Ja-Wort. Ein Blick auf die Zahlen der Trauungen der vergangenen Jahre zeigt, dass Sögel als Heiratsort immer beliebter wird. Dabei muss der standesamtliche Bund fürs Leben nicht immer im Rathaus geschlossen werden – auch nicht in Sögel.

Oftmals steht der Wunsch nach einem besonderen Ort im Raum, denn bei aller Bürokratie, die mit einer Eheschließung im Standesamt verbunden ist, gehört der Hochzeitstag dem Brautpaar. Und dieser will gut organisiert sein. Um den Bürgern die verschiedenen Traulokalitäten in der SG Sögel aufzuzeigen, hat die Samtgemeinde Sögel in Zusammenarbeit mit der Druckerei Thyen den Flyer „Heiraten in Sögel. Ja, ich will!“ auf den Weg gebracht.

Trauorte näherbringen

Mit einer Auflage von 1000 Stück ist der Flyer ab sofort im Standesamt der SG Sögel, in den Gemeindebüros der Mitgliedsgemeinden und in den mit einer Werbeanzeige beteiligten Firmen erhältlich. „Wir möchten den Menschen hier die verschiedenen Trauorte in der Samtgemeinde Sögel näherbringen“, erklärte SG-Bürgermeister Günter Wigbers (CDU). Außer dem klassischen Trauzimmer im Rathaus finden sich in der Samtgemeinde Sögel viele Möglichkeiten, sich standesamtlich trauen zu lassen.

Beliebtes Schloss

Neben den nach Angaben der Kommune am häufigsten gebuchten Räumlichkeiten im Rathaus und im Hauptschloss der Schlossanlage Clemenswerth bietet jede Mitgliedsgemeinde auch eigene Räumlichkeiten an. So stehen die Heimathäuser Klein Berßen, Börger, Werpeloh und Sögel ebenso zur Auswahl wie das Gemeindehaus in Groß Berßen, Spahnharrenstätte und Stavern. Ein weiterer beliebter Trauort für Hochzeiten im besonderen Ambiente ist der Sögeler SG-Verwaltung die Hüvener Mühle. Hier oder aber im Schloss hätten bereits Trauungen in historischen Gewändern stattgefunden, berichtet die Standesbeamtin Jutta Rieke-Osterbrink.

Drei Anlaufstellen entwidmet

Der SG-Rat hatte zuletzt drei Anlaufstellen zum Heiraten entwidmet. Demnach ist die Eheschließung in der Gloriette des Klostergartens der Schlossanlage Clemenswerth nicht mehr möglich. Dasselbe gilt für den sogenannten Uerdinger Triebwagen der Hümmlinger Museums-Eisenbahn sowie für das Dorfgemeinschaftshaus in Groß Berßen.

Nichts von der Stange

Grundsätzlich versuche das Team der Sögeler Standesbeamten, den unterschiedlichsten Wünschen der Traupaare nachzukommen, versichert die Kommune. In der Regel findet wie bei anderen Behörden auch vorab ein Traugespräch statt, sodass sich die Standesbeamten auf eine persönliche Ansprache während der Trauung vorbereiten können. „Hier kommt nichts von der Stange, jede Hochzeit hat ihren eigenen Charakter“, betont Rieke-Osterbrink. An den Wochenenden seien häufig gleich zwei Standesbeamten im Einsatz. Tage mit besonderem Datum benötigen eine termingerechte Planung.

Die Broschüre „Ja, ich will!“ beinhaltet derweil nicht nur Informationen über die verschiedenen Trauorte, sondern hält Informationen für die standesamtliche Trauung vor. Dazu gehören auch die Tipps für die Gestaltung der Einladungskarten, der Hochzeitsfotos, der Tischdeko und der „richtigen“ Bekleidung. Komplettiert wird der Flyer mit einem Leitfaden für die Hochzeitsplanung und Hochzeitsvorbereitung.

