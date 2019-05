Sögel. Nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit hat Jens Eilers aus beruflichen und familiären Gründen sein Amt als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Sögel niedergelegt. Niels Gepp übernimmt diesen Posten ab sofort.

Gepp wurde auf der Generalversammlung im Clemenswerther Hof in Sögel von den Mitgliedern des Ortsverbandes einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Günther Wucherpfennig in seinem Amt bestätigt. Auch Schriftführer Wilfried Mielke und Mitgliederbeauftragte Anke Bürschen wurden wiedergewählt. "Ich glaube wir haben eine tolle Truppe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", so der neue Vorsitzende.





Im vergangenen Jahr waren die Mitglieder des Ortsverbandes Sögel verstärkt in verschiedenen Unternehmen unterwegs. Unter anderem haben die Christdemokraten den Sögeler Windpark, den DRK Wohnpark und den Schlachthof Weidemark besucht. Auch an einer Führung durch das Schaapmoor sowie einer Fahrradtour zum Bestattungswald und einer Klausurtagung haben die Mitglieder teilgenommen. Neben zahlreichen Besuchen und Besichtigungen hat der Ortsverband Sögel nach eigenen Angaben sich zudem an verschiedenen Aktionen beteiligt. So beispielsweise an der Landschaftssäuberungsaktion und am CDU Kreisparteitag in Papenburg. "2018 ist ein sehr aktives Jahr gewesen", sagte Wucherpfennig. "Das haben wir uns aber auch auf die Fahne geschrieben. Wir wollten präsenter sein und das haben wir im letzten Jahr schon mal geschafft."

Auch für 2019 stünden eine Vielzahl an Veranstaltungen und Aktionen an. Für Juni ist eine Besichtigung des landwirtschaftlichen Betriebes von Heiner Bruns in Waldhöfe geplant. "Da möchten wir dann gerne mal mit den Landwirten in Kontakt treten", erklärte der stellvertretende Vorsitzende. Im September stehe zudem eine Kräuterführung beim Schloss Clemenswerth und im Oktober eine Besichtigung der Kläranlage Sögel an.

Fachkräfte anwerben

Während der Generalversammlung sprach der neu gewählte Landrat Marc-André Burgdorf über die Entwicklung des Landkreises Emsland. "In dern 80ern hatten wir noch 20 bis 30 Prozent Arbeitslosigkeit, heute haben wir eine Vollbeschäftigung", lobte Burgdorf die Entwicklung des Landkreises, erkannte allerdings auch Herausforderungen. "Das größte Problem was wir aber heute haben, ist unser Fachkräftemangel. Wir haben das Problem Arbeitskräfte zu bekommen und da müssen wir ganz aktiv dranbleiben und Leute anwerben."

Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers berichtete von einigen laufenden Projekten in der Gemeinde Sögel. "Wir haben uns in den letzten Jahren verstärkt um die Schulen gekümmert", sagte Wigbers. Unter anderem in Berßen, Börger, Spahnharrenstätte und Werpeloh haben nach seinen Worten bereits Arbeiten stattgefunden. Und nun gehen Wigbers zufolge auch die Umbauarbeiten an der Bernhardschule in Sögel voran. Im Moment laufen Arbeiten zur technischen Gebäudeausrüstung und zur Statik. Wigbers schätzt die Dauer der Bauphase auf etwa drei Jahre, da während des laufenden Schulbetriebes gebaut werden müsse. Darüber hinaus würde der neue Bestattungswald in Sögel sehr gut angenommen werden und auch die Arbeiten zur neuen Großraumturnhalle gehen nach Worten des Samstgemeindebürgermeisters voran.