Sögel. Nach bereits sechs Neuzugängen 2017 darf sich der Kirchenchor St. Jakobus auch 2018 über vier weitere Neuzugänge freuen. Das haben die Mitglieder des Vereins auf der Generalversammlung im Gemeindezentrum in Sögel bekanntgegeben.

Zu Beginn der Generalversammlung stimmten sich die Mitglieder des Kirchenchors zunächst einmal in der leer geräumten St.-Jakobus-Kirche, die aktuell umfassend saniert wird, auf den Abend ein. Im Anschluss begann die erste Vorsitzende Ulrike Rötepohl die Versammlung mit einer Reflexion zum vergangenen Vereinsjahr. Währenddessen erinnerte die Vorsitzende unter anderem an die musikalische Mitgestaltung zahlreicher Gottesdienste. Ein Höhepunkt des Chorjahres war die Fahrt nach Kürten im Bergischen Land. Hier besuchte der Kirchenchor, Förderverein und einige Gemeindemitglieder Anfang August die Orgelbaufirma Schulte, die mit dem Einbau der neuen Orgel in St. Jakobus beauftragt ist. Darüber hinaus habe die Gruppe den Berger Dom in der alten Klosterkirche besichtigt. Auf dem Rückweg wurde zudem eine Mittelalterveranstaltung an der Wupper besucht.





Im März dieses Jahres habe der Chor einen neuen Leiter bekommen. "Die Chemie stimmt", wandte sich die erste Vorsitzende an Jörg Freese. "Uns macht die Zusammenarbeit mit dir richtig Spaß." Freese habe mit dem Verein für das laufende Chorjahr bereits eine Menge geplant. Unter anderem stehe eine Orgelfahrt nach Ostönnen bei Soest an. Dort soll die älteste Orgel der Welt besichtigt werden und auch eine Orgel in Münster möchte sich der Chorleiter zusammen mit den Mitgliedern anschauen. Darüber hinaus ist ein Sommerkonzert und ein Weihnachtskonzert im Zuge der Wiedereröffnung der Kirche geplant. "Und ich möchte mich noch einmal für die nette Aufnahme bedanken", sagte Freese. "Ich denke wir sind alle auf einem guten Weg."

Vorsitzende tritt letzte Wahlperiode an

Im Zuge der Wahlen wurden Schriftführerin Marlene Hofwalter und die erste Vorsitzende von den Mitgliedern des Kirchenchores einstimmig wiedergewählt. Diese gaben jedoch bekannt nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit nun die letzten zwei Jahre im Vorstand anzutreten. Während der Ehrungen wurde Christa Hüntelmann für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.





Präses Pfarrer Bernhard Horstmann lobte den Kirchenchor für die „positive Grundhaltung“. Der stellvertretende Sögeler Bürgermeister Günter Wucherpfennig dankte für die Mitgestaltung von Ereignissen im kulturellen Bereich. "Eure Musik ist wirklich immer eine Bereicherung", so Wucherpfennig.