Sögel. Hinter der Freiwilligen Feuerwehr Sögel liegt ein „arbeitsreiches Jahr“. Ortsbrandmeister Frank Tholen berichtete auf der Mitgliederversammlung von 102 Einsätzen in 2018. Der Personalbestand befindet sich nach seinen Worten mit 99 Feuerleuten auch dank der starken Jugendfeuerwehr auf einem hohen Niveau.

Einer Mitteilung der Wehr zufolge, verfüge die Sögeler Feuerwehr aktuell über 57 Männer und zwei Frauen in der Einsatzabteilung mit einem Durchschnittsalter von 34 Jahren. Zur Alters- und Ehrenabteilung gehören 15 Mitglieder. In der Jugendfeuerwehr (JF) sind 25 Jugendliche aktiv, so dass man keine Nachwuchssorgen habe, betonte der Ortsbrandmeister. Neben dem regelmäßigen Übungsdienst führe man gemeinsame Dienstabende mit den Feuerwehren Werpeloh und Berßen durch, um die Zusammenarbeit bei Einsätzen zu fördern.

Brandschutzerziehung der Schul- und Kindergartenkindern

Großen Wert lege die Feuerwehr nach Angaben von Tholen auf die Brandschutzerziehung der Schul- und Kindergartenkinder, die regelmäßig zu Gast im Feuerwehrhaus seien. Auch die Brandschutzunterweisung und das Training mit Kleinlöschgeräten für Mitarbeiter von Institutionen und Firmen nehme einen breiten Raum ein.

In seinem Bericht über den Einsatz- und Übungsdienst wies der stellvertretende Ortsbrandmeister Markus Heller auf die weiterhin hohe Einsatzzahl im vergangenen Jahr hin. Die Wehr sei insgesamt 102-mal ausgerückt. Dabei bildeten die Hilfeleistungen einen Schwerpunkt. Im Sommer habe man mehrere Flächenbrände bekämpfen müssen. Die Zahl der Fehlalarme lag bei 23. Erfreulicherweise habe sich in diesem Zusammenhang die Situation beim Schlachthof Weidemark entspannt.

Das Erlernte festigen

Heller berichtete zudem von hohen Teilnehmerquoten bei den Dienstabenden. Die beiden Kameraden Hendrik und Eveld und Michael Lake erreichten eine Dienstbeteiligung von 96 Prozent. Um die Ausbildung noch effektiver und flexibler zu gestalten, werde man in diesem Jahr zusätzlich zu den Gemeinschaftsdiensten die Ausbildung in fünf Gruppen neugestalten. Im Rahmen von vierteljährlichen Einsatzübungen soll das Erlernte gefestigt werden.

Mehrere Feuerwehrleute konnten nach Absolvierung der notwendigen Lehrgänge und entsprechendem Dienstalter aufgenommen beziehungsweise befördert werden. Außerdem ehrte Ortsbrandmeister Tholen neun Kameraden mit internen Dienstjubiläen.

Aktive Jugendfeuerwehr

Von vielfältigen Aktionen der Jugendfeuerwehr in 19 Dienstabenden berichtete Jugendfeuerwehrwart Gerit Ahrens in seinem Jahresbericht. Neben sportlichen und geselligen Themen bildete die feuerwehrtechnische Ausbildung einen Schwerpunkt. Die Ausrichtung der Ferienpassaktion, Besuche beim THW, der Leitstelle und der Partner-JF in Unna gehörten ebenso dazu wie eine gemeinsame Übung mit der Einsatzabteilung. Im Rahmen der Aktion „Das Emsland blüht auf“ seien zudem mehrere Blühwiesen angelegt worden.

Auch nach der Übernahme von drei Jungen in die aktive Abteilung konnte man den Mitgliederbestand von 25 durch Neuaufnahmen aufrechterhalten. Zusätzlich zum normalen Dienst absolvierten die Betreuer der Jugendfeuerwehr 1423 Stunden.

Neue Drehleiter „im Plan“

Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers dankte den Feuerwehrleuten für ihren ehrenamtlichen Dienst, der in der Bevölkerung große Wertschätzung erfahre. Nach Ausfall der alten Drehleiter habe die Samtgemeinde im Einvernehmen mit der Feuerwehr zunächst eine gebrauchte Leiter beschafft, die sich, so Ortsbrandmeister Tholen, bereits in ersten Einsätzen bewährt habe. Die Beschaffung einer neuen Drehleiter bleibe „im Plan“.

Neues Hilfeleistungslöschfahrzeug „in Sicht“

„In Sicht“ sei Wigbers und Tholen zufolge die Beschaffung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuges „HLF 20“, das ein 32 Jahre altes Fahrzeug ersetzen soll. Der Samtgemeinderat werde in seiner nächsten Sitzung über die Auftragsvergabe entscheiden. Wigbers unterstrich, dass die Themen „Datenschutz und Einhaltung der Bestimmungen des Brandschutzgesetzes“, die zuvor von Lambert Brand erläutert wurden, der Sicherheit der Feuerwehrleute dienten.

Abschnittsleiter Gerd Köbbe zeigte sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Feuerwehr Sögel und berichtete vom aktuellen Stand der Einführung der CBRN-Einheiten, die sich mit der Abwehr chemischer, biologischer, radiologische rund nuklearer Gefahren befassen sollen.

Beförderungen und Ehrungen

Befördert wurden:

Jonas Köhler, Sebastian Hinrichs, Marvin Röwe (befördert zum Feuerwehrmann),

Niklas Kessen, Patrick Künnen, Michael Lake (Oberfeuerwehrmann)

Lukas Heller, Johannes Lammers, Carsten Eiting (Hauptfeuerwehrmann)

Interne Dienstjubiläen:

Jörg Eveld, Bernhard Horstmann, Patrick Können, Michael Lake (10 Jahre)

Bernhard Hensen (30 Jahre)

Hans-Georg Meyer, Hans Segbers, Lambert Brand (45 Jahre)

Bernhard Rakers (55 Jahre)