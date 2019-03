Börger. Der Schützenverein Börger hat im vergangenen Jahr in drei Kleinkaliberanlagen investiert. Zwei Jahre zuvor waren Luftgewehrständer angeschafft worden. Auch ist im letzten Jahr eine Vereinschronik erschienen.

„Jetzt ist das Schießen noch angenehmer“, gab sich Vorsitzender Wilfried Sievers während der Generalversammlung in der Postschänke überzeugt. Seinen Angaben nach ist in den letzten Jahren ein besonderes Augenmerk auf den Schießsport gelegt und stets mit dem Blick auf das Machbare die Anlage attraktiver gemacht worden. „Jetzt sind vorerst die Investitionen abgeschlossen.“ Kassenwart Wilfried Albers ergänzte, dass allein im letzten Jahr 8540 Euro dafür ausgegeben worden seien.

Samtgemeindepokal errungen

Sievers sagte weiter, dass im vergangenen Jahr zum 111-jährigen Bestehen eine umfangreiche und reichbebilderte Vereinschronik herausgegeben worden ist. Der Vorsitzende dankte allen, die sich dieser Aufgabe angenommen haben. „Viele Börgeraner finden sich darin wieder. Manch einer hat in dem Werk auch die Eltern oder Großeltern entdeckt.“

Laut Vereinssportleiter Martin Krömer haben sich im Berichtszeitraum drei Damen- und fünf Herrenmannschaften an den Rundenwettkämpfen beteiligt. Mit dem seit 2011 erstmals ausgeschossenen und „heiß begehrten“ Samtgemeindepokal sei man im vergangenen April aus Werpeloh zurückgekehrt. Gleich 95 Schießsportler der drei Kompanien fanden sich zum sogenannten Kompanieschießen ein.

Bei den Kreismeisterschaften in Werlte erfolgten 13 Starts durch Sportler aus Börger. Zum Programm gehörten auch wieder die Vereinsmeisterschaften mit Luftgewehren und Kleinkaliber. Krömer führte die gute Beteiligung „auf unseren schönen Schießstand“ zurück.

Diskussion um Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen

Durch weitere Investitionen wurde das Vereinsjahr nach Angaben von Wilfried Albers mit einem überschaubaren Minus abgeschlossen. Albers zufolge gehen die Beitragseinnahmen seit 2012 bei bei durchweg 570 Mitgliedern zurück. „Das Durchschnittsalter der Mitglieder schnellt in die Höhe wie auch die Zahl der ab dem 65. Lebensjahre beitragsfrei gestellten Mitglieder.“ Die Anwesenden plädierten bei einer vom Vorstand angeregten kurzen Diskussion für die Beibehaltung der bestehenden Regelung. Aus deren Kreis kam der Vorschlag, den Jahresbeitrag in Höhe von jährlich 15 Euro anzuheben. Das sei zu vertreten, weil den Mitgliedern und deren Partnern als Gegenleistung unter anderem an beiden Schützenfesttagen freier Eintritt zu den Tanzveranstaltungen gewährt wird. Vorsitzender Sievers und seine Mitstreiter wollen auf der Generalversammlung im kommenden Jahr nach interner Vorarbeit den Vorschlag zur Abstimmung bringen.

Für mehr als 20 Jahre langen Einsatz für das Schützenwesen in Börger überreichte Kreispräsident Bernhard Tholen die silberne Ehrennadel des Schützenkreises Hümmling an Hans Klaßen und Andreas Wöste. Vereinsseitig erfolgte für eine 25 Jahre lange Mitgliedschaft die Ehrung von Annette Schwarte, Werner Lammers, Heike Lübbers, Manfred Schröer, Hermann Albers und Gertrud Kuchta.