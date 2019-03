Werpeloh. Mittwochmittag, 12.45 Uhr im Werpeloher Mehrgenerationenhaus: Auf dem Servierwagen dampft es. Die Speisen werden aus dem Topf in Schüsseln gefüllt und an der großen Essenstafel im Raum neben der Küche wird Platz genommen. Grundschüler und Senioren haben Hunger mitgebracht - die "Mittwochsmensa" steht an.

Seit 2015 kochen acht Frauen aus der Hümmlinggemeinde jeden Mittwoch ehrenamtlich im Mehrgenerationenhaus. In Zweier-Teams wechseln sich Andrea Funke und Gitta Hesse, Annelene Dokters und Marlies Eilers, Maria Masbaum und Agnes Geerswilken sowie Karin Lucks und Karin Waurich ab, so dass jedes Team einmal im Monat an der Reihe ist, eine Speise zuzubereiten.

Heute stehen Geerswilken und Masbaum in der Küche. Die Salzkartoffeln kochen im Wasser, die panierten Schnitzel brutzeln in der Pfanne und das Buttergemüse dampft im Topf. Der Früchtekompott zum Nachtisch ist bereits in Schälchen abgefüllt. "Seit halb elf bereiten wir das Essen zu. Ganz stressfrei und mit viel Freude", sagt Geerswilken. Und das sieht und spürt man. In der Küche wird viel gelacht, jeder Handgriff in dem gut aufeinander abgestimmten Duo sitzt. "Die Aufgabe macht uns einfach Spaß und die vielen tollen Rückmeldungen motivieren natürlich zusätzlich", ergänzt Masbaum.

Jeden Mittwoch, mit Ausnahme der Ferien, kochen die Frauen im Mehrgenerationenhaus für Senioren und Schulkinder aus dem Dorf. Für drei Euro pro Mahlzeit gibt es für Jung und Alt ein Essen samt Dessert. Bis zu 20 Gäste kommen an manchen Tagen. Außer dem Kochen übernehmen die Werpeloherinnen auch den Einkauf im Vorfeld sowie den Abwasch nach der Verköstigung.

Was für vier Jahren als Angebot nur für die Kinder der benachbarten Grundschule unmittelbar nach Schulschluss begann, wurde vor zwei Jahren auf die Senioren aus dem Ort ausgeweitet. "Zuerst lief es bei etwas Älteren schleppend, aber mit der Zeit kommen immer mehr", berichtet Funke. Dabei sei für die meisten Senioren das Essen mindestens genauso wichtig wie der Austausch und die Gemeinschaft. Das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt harmoniere gut. Auch an diesem Mittwoch. Beim gemeinsamen Essen sitzen Kinder und Senioren nebeneinander, tauschen sich aus und reichen sich gegenseitig die Schüsseln.

Gekocht wird immer frisch. Und der Speiseplan gibt wechselnde und abwechslungsreiche Menüs vor. Hühnersuppe, Gemüseeintopf, Rinderbraten, Kartoffelauflauf oder Schokoladenpudding werden ebenso zubereitet wie Pfannkuchen, Pizza oder auch mal Pommes mit Chicken Nuggets. "Das Essen kommt immer gut an und alle gehen satt nach Hause", freut sich Funke. Und das natürlich auch an diesem Mittwoch.

Gerne dürften es nach ihren Worten etwas mehr Gäste sein, die mittwochs den Weg zum gemeinsamen Essen und geselligen Beisammensein im Mehrgenerationenhaus finden. "Denn genau dafür ist dieses Haus doch da."

Im September 2012 ist das auf dem Areal zwischen der St.-Franziskus-Kirche, dem alten Kirchturm, dem Pastorat und unweit der Schule befindliche Mehrgenerationenhaus, das sich sich Trägerschaft der Pfarrgemeinde befindet, eingeweiht worden.