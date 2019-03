Juwelier in Sögel mit Messer bedroht und gefesselt CC-Editor öffnen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstag ein Juweliergeschäft in Sögel überfallen hat. Symbolfoto: Michael Gründel

Sögel. Am Dienstag ist in Sögel ein Juweliergeschäft in der Amtsstraße überfallen worden. Der unbekannte Täter bedrohte dabei den Inhaber mit einem Messer und fesselte ihn.