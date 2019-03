Sögel. „Lebensfreude wecken – positive Lebensgestaltung für den Alltag“ – unter diesem Titel hat die Selbsthilfegruppe von Brustkrebs betroffener Frauen zu einem Vortrag in das Sögeler Heimathaus eingeladen. „Auf dem Weg zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit können wir alle viel mehr tun, als wir oftmals denken“, sagte Referentin Katja Göpfert aus Meppen.

Einer Mitteilung der Selbsthilfegruppe zufolge führte die Referentin weiter aus, dass die höchste Antriebsfeder des Menschen das Zugehörigkeitsgefühl sei. Göpfert zufolge bilden soziale Aktivität und Gemeinschaftsgefühl eine wichtige Grundlage für Gesundheit und Lebensfreude. Gelingende Beziehungen stellen nach ihren Aussagen einen wesentlichen Faktor für psychosoziales Wohlergehen dar.

Erlernbare Methoden und Techniken

Dabei habe jeder Mensch die Möglichkeit, aktiv Einfluss zu nehmen auf die gelingende Gestaltung seiner sozialen Beziehungen. „Wir wissen in der Regel gut, was auf körperlicher Ebene gesundheitsfördernd wirkt, wie regelmäßige Bewegung, nicht Rauchen, wenig Alkohol, genügend Schlaf oder gesunde Ernährung.“ Zur Förderung des psychosozialen Wohlergehens gebe es laut Göpfert ebenfalls eine Vielzahl alltagstauglicher, leicht erlernbarer Methoden und Techniken.

Widrigen Umständen trotzen

Anliegen der Referentin, die der Selbsthilfegruppe zufolge zugleich Mitglied im Verein Integrative Medizin Emsland ist, sei gewesen, den Zuhörenden praxisnahes Wissen und Übungen an die Hand zu geben, die direkt im persönlichen Alltag einsetzbar seien. Mit ihrem Engagement ermutige sie Menschen dazu, trotz widriger Umstände an wichtigen Beziehungen und eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu arbeiten, um bestmögliche Lebensqualität zu erlangen.

Wie immer bei Veränderungen gehe es hierbei um das konkrete Machen. Lebensqualität und Lebensfreude wollen nach Aussagen von Göpfert vor allem nach einer schweren Erkrankung jetzt gelebt sein und nicht auf später verschoben werden. Es gelte das Motto, dass das Leben keine Generalprobe sei, sondern schon die Premiere.

Mit dem Glauben aus der Lebenskrise

Auch das Thema „Glauben“ wurde angesprochen. So entwickeln nach Angaben der Referentin auf dem Weg zu Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit viele Menschen ein tiefes Vertrauen aus dem Glauben an eine höhere Macht und finden damit Wege aus Lebenskrisen. Am Ende ihres mit kleinen Übungen versehenen Vortrages ermutigte Göpfert die Gäste mit einem Zitat von Horst Conen zur aktiven Gestaltung persönlicher Lebensqualität: „Diese handelnde Fürsorge uns selbst gegenüber kann uns niemand abnehmen. Kein Ehe-oder Lebenspartner, nicht die Familie, gute Freunde oder Kollegen und auch nicht der Arbeitgeber. Dies ist allein unser Job nicht zuletzt, um selbstbestimmte Persönlichkeiten zu sein und zu bleiben. Deshalb passen Sie gut auf sich auf. Wir brauchen Sie alle.“

Im Anschluss tauschten sich die Anwesenden aus und informierten sich über weiterführende Literatur und Unterstützungsmöglichkeiten.