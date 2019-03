Sögel. Das „Duo Scope“ gibt am kommenden Wochenende gleich zwei Konzerte auf Schloss Clemenswerth in Sögel.

Die Musiker Andy Miles und Laura Wiek bilden ein Duo aus zwei Melodieinstrumenten: Klarinette und Cello. Sie werden mit ihren Instrumenten selten gespielte Meisterwerke auf die Konzertbühne bringen. Am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. März, 18 Uhr, sind die beiden Musiker mit Werken von Mozart, McKinley, Tate und Piazzolla im Schloss Clemenswerth in Sögel zu hören.

Die beiden Künstler, die Mitglieder des WDR-Funkhausorchesters Köln sind, führen auf kleinstem Raum die klanglichen Facetten von Klarinette und Cello, zwei vielseitigen und wandelbaren Instrumenten, zusammen, heißt es in einer Mitteilung des Kulturkreises Clemenswerth, der das Konzert organisiert.

Karten für die Veranstaltung sind telefonisch unter 05952 1010 und auch an der Abendkasse erhältlich. Nichtmitglieder zahlen 16 Euro, Mitglieder 14 und Schüler 8 Euro Eintritt.