Spahnharrenstätte. Auf Einladung des Spahnharrenstätter Gemeinderates haben mehr als 150 Anwesende in Lüns Hus die Gelegenheit genutzt, sich bei einer Bürgerversammlung über aktuelle Themen in der Gemeinde zu informieren.

Einer Mitteilung der Samtgemeinde Sögel zufolge informierte Bürgermeister Reinhard Timpker (CDU) unter anderem darüber, dass die Haushaltslage der Gemeinde als sehr stabil zu bezeichnen sei. In diesem Jahr könnten mehrere Maßnahmen durchgeführt werden. Mit einem Anteil von rund 450.000 Euro seitens der Gemeinde soll dem Bürgermeister zufolge die Sanierung der Kreisstraße 124 vom Landkreis Emsland mit einem Kostenvolumen von 2,25 Millionen Euro durchgeführt werden.

In dieser Maßnahme inbegriffen sei die Fahrbahnerneuerung, die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie der Ausbau des Rad- und Gehweges. Stellvertretender Bürgermeister Wilfried Meyer (CDU) erläuterte die Zeitschiene zum Ausbau der Ortsdurchfahrt. Mit dem Beginn der Bauarbeiten werde im Sommer gerechnet. Der Abschluss der Baumaßnahmen sei für Ende 2020 vorgesehen.

Ankauf von Grundstücken notwendig

Als geplante verkehrsberuhigende Maßnahmen stellte Meyer die Installation einer Dunkelampelanlage bei der Grundschule vor, die Geschwindigkeitsbegrenzung am Schulweg und in der Allee in der Ortsmitte (jetzige 70er Zone), Geschwindigkeitsmessanlage Ortseingänge und ein Geschwindigkeits-Dialog-Display.

Darüber hinaus ist laut Timpker der Ankauf von Grundstücken notwendig, um Tauschflächen für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen vorhalten zu können sowie zur Ausweisung von künftigem Bauland. Ebenso sei die Erschließung des Baugebietes „Erweiterung Tickelbusch“ vorgesehen.

Spekulationen im Ort versachlichen

Um Spekulationen im Dorf über die Bebauungsplanung im Ort zu versachlichen, erklärte Josef Gößling, Fachbereichsleiter Bauwesen der Samtgemeinde Sögel, die Vorgaben, Gesetze und Richtlinien, die zu berücksichtigen seien, um Bau- und Gewerbegebiete zu erschließen. „Aufgrund vieler gesetzlicher Vorgaben für Planungen und Gutachten sind Erschließungszeiten von mindestens zwei bis drei Jahren einzukalkulieren.“

Aktueller Stand zum Bestattungswald

Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) berichtete über den aktuellen Sachstand hinsichtlich des geplanten Bestattungswaldes im Spahner Südholz. Er teilte mit, dass die Jagdgenossenschaft Spahnharrenstätte eine Klage gegen den Landkreis Emsland beim Verwaltungsgericht Osnabrück und Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Osnabrück erhoben habe. Alle bisherigen Entscheidungen seien zugunsten des Landkreises entschieden worden und die Samtgemeinde Sögel habe das Recht, den Bestattungswald fertigzustellen. Davon werde sie jetzt auch Gebrauch machen und den Rundweg sowie den Gebetsplatz bauen.

Weitere Punkte wie der innerörtliche Straßen- und Wegebau, die Sanierung und Unterschutzstellung des Brinks, die Bepflanzung von Wegeseitenrändern mit insgesamt 530 Laub – und Obstbäumen sowie der Breitbandausbau und die Einrichtung eines WLAN-Hotspots in der Dorfmitte sprach Timpker ebenfalls an.