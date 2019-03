Hamburg/Sögel/Lathen. Als Impulsgeber, Trendschmiede und Treffpunkt versteht sich die Gastronomiemesse Internorga in Hamburg. Sie bietet über fünf Tage eine Plattform für den Außer-Haus-Markt mit Themenschwerpunkten wie unter anderem Küchentechnik und -ausstattung, Hotelausstattung, Bäckerei- und Konditoreibedarf und Ladenbau. Mittendrin: Drei Firmen aus dem nördlichen Emsland.

Unter dem eingerahmten Slogan des Landkreises Emsland „Emsland – Zuhause bei den Machern“ werden in Hamburg Verkaufsgespräche geführt. Unter das Motto hat auch die Firma „Deeken – die HotelMacher“ drei Messekojen gestellt. „Wir haben uns bei der Vorbereitung im Herbst überlegt, was unsere Region ausmacht“, erklärt Anja Deeken-Rickermann, Mitinhaberin der Firma. „Eingefallen sind uns dabei die Themen Schiffbau, Industrie und eben auch der Moorbrand in Stavern, der zu der Zeit in aller Munde war“, ergänzt Frank Rickermann.

Maritime Farbtöne

Gerade die Koje, in der das Hotelzimmer aus Mooreiche und eingearbeiteten Fotos vom Moorbrand aufgebaut ist, sei ein richtiger Hingucker. „Über das Thema Moorbrand finden wir schnell Kontakt zu unseren Besuchern“, so Deeken-Rickermann. Das neu auf dem Markt erschiene Holzfurnier in Mooreichenoptik werde dann aber doch schnell zum Hauptgesprächsthema und finde Anklang bei den Kunden. „So geraten wir von einem örtlichen Geschehen, welches unserer Region zwar nicht gutgetan, aber eben doch geprägt hat, zu einem fachlichen Verkaufsgespräch.“









Die „maritime“ Koje ist im Kontrast zu dieser in sehr hellen Farben gehalten. Sie hat ein „Bullauge“, auf der ein Kreuzfahrtschiff abgebildet ist. „Hier haben wir maritime Farbtöne verwendet.“ Diese Variante komme insbesondere bei Hotelbesitzern von der Nord- und Ostsee sowie den Ostfriesischen Inseln an. Eine weitere Koje ist im modernen Industriestil gehalten und erfahre große Aufmerksamkeit bei Kunden, die Wert auf ein modernes Design legen. „Die Internorga ist für uns in Norddeutschland die einzige Plattform, auf der wir uns überregional präsentieren können. Hier treffen wir Kunden, die auf der Suche nach uns sind“, erklärt Deeken-Rickermann.

Ruhe durch Reet

Zwei Hallen weiter präsentiert sich die Firma Ladenbau Schmees aus Lathen mit einer großflächig aufgebauten Bäckerei nebst Café. Das Interieur bringt die Kunden ganz offensichtlich zum Staunen. Warum das so ist, erklärt Helmut Sürken, Prokurist und Vertriebsleiter der Firma. „Wir haben uns als Oberbegriff für die Einrichtung ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Die für den Stand verwendeten Materialen sind unter diesem Leitthema ausgewählt worden. So kommen beispielsweise Papprollen und Reet neben der Holzeinrichtung zum Einsatz. „Das Reet sorgt hier für ein besonderes Hörerlebnis“, weist Sürken auf den im Gegensatz zum sonstigen Messegeschehen geringen Lärmpegel hin. Tatsächlich ist die „Ruhe“ im Messestand der Firma Schmees dank des schallschluckenden Materials Reet auffällig.

Weitere Details finden die Aufmerksamkeit der Gäste. Bei einem Bistrotisch befinden sich beispielsweise unter einer Glasplatte eingelassene Kammern, die mit verschiedensten Gewürzen und Trockenfrüchten gefüllt sind. Offene Brotregale, eine moderne Verkaufstheke, dekorative Beleuchtungen und die Bestuhlung sind nach neuesten Trends von Innenarchitekten der Firma entworfen worden. Dabei setzt Schmees auch auf Partnerbetriebe wie zum Beispiel Kaffeeröstereien und Ofenhersteller.

Sürken hat Freude am Messestand: „Wir sind seit drei Jahren hier in Hamburg auf der Messe. Hier treffen wir viele Stammkunden und pflegen Kontakte. Wenn wir wieder nach Hause fahren, haben wir aber immer auch Aufträge und Anfragen von neuen Kunden im Gepäck“. Nach seinem Bekunden, ist Ladenbau Schmees in dieser Branche norddeutschlandweit federführend tätig.





Eine Rolltreppe höher und gefühlte 300 Meter Messeflure weiter befindet sich in der Messehalle A 2 gleich am Eingang der Stand der Firma Allpax aus Papenburg. Hier präsentiert ein Team das 2006 gegründete Familienunternehmen. Heidrun und Klaus Pals aus Ostfriesland betreiben an der Straße „Zur Seeschleuse“ mit ihren drei Töchtern einen Onlinehandel für Geschäftsausstattung für Privat- und Geschäftskunden. Zum Warenangebot gehören Vakuumiergeräte, Folienschweißgeräte, Verpackungsmaterialien und Haushaltsgeräte für den Gastrobedarf. Aber auch Händetrockner und Abgrenzungsständer zählen zum Portfolio.

Vakuumgaren im Trend

Viel Beachtung am Stand finden die sogenannten Sous-Vide-Geräte samt Zubehör. Sonja Pals, eine der drei Töchter, erklärt die neue Methode der Speisenzubereitung: „Als Sous-Vide oder auch Vakuumgaren bezeichnet man eine Methode zum Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem Kunststoffbeutel bei relativ niedrigen Temperaturen von unter 100 Grad Celsius.“ Die Methode, bei der moderne Dampfgargeräte zum Einsatz kommen, stamme aus Frankreich. Es entspräche der Firmenphilosophie, neue Trends aufzufangen und dann mit Geräten aus eigener Herstellung zu vermarkten. „Zu unseren Kunden gehören daher auch immer Start-Up-Unternehmen, die etwas Neues wagen wollen.“ Auch für Allpax sei die Messe Dreh- und Angelpunkt zur Kundenakquise.