Autofahrer läuft nach Unfall in Spahnharrenstätte bis Lorup CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Gerd Schade

Spahnharrenstätte/Lorup. Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag nach einem Unfall in Spahnharrenstätte bis nach Lorup gelaufen. Am Morgen stellte er sich dann der Polizei.