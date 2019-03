Sögel. Bei einem Verkehrsunfall ist eine 36-jährige Werlterin in der Nacht zu Samstag schwer verletzt worden. Sie kam in Groß Berßen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei in Papenburg mitteilte, war die 36-Jährige gegen 3.30 Uhr alleine auf der Klein-Berßener Straße in Richtung Große Berßen unterwegs, als sie außerorts auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei drehte sich das Fahrzeug einmal und prallte dann rückwärts gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Zustand am Morgen stabil

Die Feuerwehren aus Berßen und Sögel befreiten die Frau aus ihrem Fahrzeug, dann wurde sie nach Meppen ins Krankenhaus gebracht. Am Samstagmorgen habe sich der Zustand der 36-Jährigen stabilisiert, hieß es auf Nachfrage bei der Polizei. Die Frau sei außer Lebensgefahr und ansprechbar.



Blutuntersuchung durchgeführt

Zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Routinemäßig sei der Fahrerin Blut entnommen worden, die Ergebnisse der Untersuchung lägen allerdings noch nicht vor, hieß es am Samstagvormittag.