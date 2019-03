Börger. Sechs Jahre lang hat er getüftelt und verbessert, nun will Klaus Düttmann mit seiner Erfindung "Laubfix" groß durchstarten. Sein von ihm entwickeltes Gartengerät erleichtert nicht nur im Herbst das Zusammenfegen von Laub, sondern kann Düttmann zufolge das ganze Jahr im Garten eingesetzt werden.

Auf die Idee ist der Tüftler bei der eigenen Gartenarbeit gekommen. "Ich habe mich geärgert, dass ich beim Laubfegen die Blätter zwar ordentlich zusammen gekehrt bekomme, es aber beim Befüllen der Biotonne schwierig wird", erklärt der Börgeraner. Dann sei eine Schüppe oder eine Hand notwendig, die dann dreckig wird. Außerdem werden Rücken oder auch die Knie belastet.

Der "Laubfix" erledigt Zusammenkehren und Aufnehmen des Laubs in einem Arbeitsgang. Denn das Gerät verfügt über einen Deckel, der über einen Schieber am Handgriff geöffnet und geschlossen werden kann. Dreht man den "Laubfix" um, kann er sogar als Greifer genutzt werden. "Das ist beim Aufsammeln von Streuobst ideal", meint Düttmann. Auch einen Einsatz in einem Reitstall zum Einsammeln von Pferdemist kann er sich vorstellen. Weil der "Laubfix" aus sehr leichten (aber stabilen) Materialien gebaut sei, könne er auch von älteren Menschen genutzt werden. "Und er schont den Rücken bei der Gartenarbeit", erklärt der Emsländer.

Ein weiterer ökologischer Vorteil: Durch Öffnungen an der Unterseite des Geräts können Sand und Erde, aber auch Insekten aus dem Laub herausgeschüttelt werden und landen nicht in der Mülltonne.







Klaus Düttmann hat sogar ein Video erstellt, in dem er die Funktionsweise seiner Erfindung erklärt:

Viel Geld in Entwicklung gesteckt



Anzeige Anzeige

Mehr als 100.000 Euro hat der gelernte Speditionskaufmann in den vergangenen sechs Jahren in die Entwicklung des "Laubfix" investiert. Die Erfindung hat er inzwischen zum Patent angemeldet. Nun will er in größerer Stückzahl produzieren lassen, um Baumärkte oder Gartengeräte-Händler beliefern zu können. Auch in Amerika und Australien will der inzwischen 62-Jährige seine Erfindung vermarkten. "Dort ist die Nachfrage riesig, weil die Grundstücke groß sind", weiß der 62-Jährige, der für die Tüftelei an Gartengeräten die K.D. Gartenschaufeltechnik GmbH gegründet hat.

Weil ihm das Kapital für eine Großproduktion fehlt, versucht es Düttmann mit Crowdfunding, eine Art der Finanzierung, bei der sich viele kleine Geldgeber an einem Projekt beteiligen. Dazu hat er unter kickstarter.de eine Kampagne initiiert. "Wer mindestens 40 Euro in mein Vorhaben investiert, bekommt später auch einen Laubfix per Post geliefert, sollte die Kampagne erfolgreich sein", so der Erfinder. Dazu sind 100.000 Euro Kapital notwendig.

In den vergangenen sechs Jahren seit seiner Selbstständigkeit hat der Hümmlinger sogar vier Geräte entwickelt. Dazu gehören eine Grillzange, die über ein integriertes Thermometer verfügt, und ein Gerät, das beim Unkrautjäten und -aufsammeln hilft. Von keinem ist Düttmann aber so überzeugt wie vom "Laubfix", wie er sagt. Vor knapp zwei Jahren stand er bereits kurz vor der Markteinführung. Mit einem Gartengeräte-Hersteller hatte er eine Lizenzvereinbarung getroffen, der ließ dann bei einem Produzenten in China produzieren. "Er hat aber auf Billig-Produktion gesetzt, die auch nicht nach meinen exakten Vorgaben erfolgte", berichtet der Erfinder. Die Folge: Das Produkt floppte. Düttmann beendete die Zusammenarbeit.



Aufgeben will der 62-Jährige, der vier erwachsene Kinder hat, aber nicht. Er versucht es nun auf eigene Faust, hat dafür den "Laubfix" noch einmal weiterentwickelt und will die Produktion eng begleiten. Zwar will auch der Emsländer bei einem Produzenten in China bauen lassen, will dies aber vor Ort persönlich beobachten. Dafür plant er im Sommer eine mehrtägige Reise in die Volksrepublik. Einen Dolmetscher, der Englisch, Deutsch und Chinesisch spricht, hat sich Düttmann nach eigenen Angaben bereits besorgt. "Ich werde über alles im Internet berichten, damit die Teilnehmer bei Kickstarter wissen, was mit ihrem Geld passiert", verspricht Düttmann. Sein Ziel ist, den "Laubfix" bis zur nächsten "Blätterperiode", also im Herbst, produziert und ausgeliefert zu haben.