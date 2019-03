Sögel. Sie opfern ihre Freizeit für eine gute Sache: Insgesamt 26 Sögeler Schüler sind als Verkäufer im Eine-Welt-Laden aktiv – und sind dafür jetzt für die Aktion "Kleine Alltagshelden" nominiert worden.

Dafür, dass sie ehrenamtlich Nachmittag für Nachmittag im Laden an der Sigiltrastraße aktiv sind, sind die Jugendlichen jetzt von Sögels Bürgermeisterin Irmgard Welling für den Titel "Kleine Alltagshelden" vorgeschlagen worden.

Manche von ihnen sind seit zwei Jahren dabei, andere hingegen machen den Job schon seit sechs Jahren. Am Freitagnachmittag sind sieben Mädchen der Klassen sieben und acht den Gymnasiums und der Oberschule Sögel im Laden, um über ihre Arbeit zu berichten. So verkaufen sie Kaffee, Tee, Wein und Schokolade, beraten die Kunden, führen Buch und rechnen die Kasse ab – alles eigenverantwortlich, wie Lehrerin Lisa Jellinghaus erklärt. Auch schließen sie den Laden selbst auf und wieder ab.

Langweilig wird es nicht

Immer zu zweit oder dritt sind sie bei der Arbeit und haben somit auch so etwas wie einen Treffpunkt – deshalb wird es auch nicht langweilig, erklären die Mädchen. Am Vormittag sind Erwachsene im Laden im Einsatz, nachmittags übernehmen dann die Schüler. "Ohne die Jugendlichen könnte der Laden auch so nicht bestehen", erklärt Jellinghaus.

Für Welling ist dieser Einsatz nicht selbstverständlich. "Ihr unterstützt damit die Kleinbauern", sagt Welling. Durch die Fairtrade-Initiative würden die Arbeitsbedingungen der Landwirte, etwa in Afrika, nachhaltig verbessert. In Sögel unterstützen mehrere Geschäfte diese Idee, doch es könne noch mehr sein, meinen Welling und Jellinghaus. "Eines Tages sollte es so sein, dass es keine Fairtrade-Läden mehr gibt", sagt Welling. Dann sei es ganz normal, dass überall die fair gehandelten Waren angeboten würden.

Seit 30 Jahren in Sögel

Der Sögeler Laden existiert in diesem Jahr seit 30 Jahren. Angeboten werden neben Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs auch Schmuck oder Taschen. Geöffnet ist er täglich von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12.30 Uhr.