„After-Work“-Programm der besonderen Art in Sögel MEC öffnen

Die Initiatoren des After-Wort-Church-Konzerts freuen sich auf den 25. April. Foto: Wirtschaftsverband Sögel

Sögel. In Sögel findet am 25. April um 18 Uhr ein „After-Work-Church-Konzert“ in der St.-Jakobus-Kirche statt. Die Veranstalter wollen damit einen neuen Weg beschreiten: Ein „After-Work“-Programm der besonderen Art, welches Arbeiten, Kirche, Musik und Genuss unter einen Hut bringt.