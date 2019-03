Werpeloh. Seit mehr als 35 Jahren hat sich die Familie Hackmann aus Werpeloh der Knabstrupper-Zucht verschrieben. Jetzt verlassen einige Tiere der seltenen historischen Pferderasse die Hümmlinggemeinde in Richtung Dänemark. Nicht ganz freiwillig, wie Thomas Hackmann und sein Vater Heinz im Gespräch mit unserer Redaktion berichten.

„Wir werden hier ein Stück weit weggetrieben und wollen eigentlich mit keinen Tieren weg“, sagt Heinz Hackmann. Nach seinen Worten geht den Züchtern aber „eine Fläche nach der anderen flöten.“ Er beklagt, dass ihnen überall Land genommen worden sei.

Besonders ärgert ihn der Wegfall von acht Hektar Fläche im hinteren Bereich des Clemenswerther Schlossgeländes. „Dort passten unsere Pferde aufgrund des historischen Bezuges zum Schloss hervorragend hin.“ Vor rund vier Jahren habe der Landkreis jedoch veranlasst, dass die Tiere die Fläche verlassen mussten. Was ihn zusätzlich ärgert: „Die Schilder mit dem Hinweis auf die Barockpferde stehen nach wie vor am Schloss.“



Flächen hinter dem Schloss unterliegen Naturschutzordnung

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Landkreissprecherin Anja Rohde mit, dass es sich bei den kreiseigenen Flächen in der Gemeinde Sögel, hinter dem Jagdschloss Clemenswerth um Grünlandflächen handelt, die einer Naturschutznutzung unterliegen. „Der Naturschutz hat auf diesen Flächen eindeutig Vorrang.“

Diese Flächen waren laut Rohde einige Jahre an die Werpeloher Pferdezucht-Familie unter Hinweis auf die naturschutzfachlichen Auflagen vergeben worden. Aufgrund dieser Naturschutzauflagen seien die Flächen unter dem marktüblichen Pachtpreis verpachtet worden. „Die Flächen wurden durch Pferde, die sogenannten Knabstrupper, beweidet. Im Laufe der Jahre wiesen die Flächen einen zunehmenden Befall mit dem Stumpfblättrigen Ampfer, einem Weideunkraut, auf“, erklärt Rohde. Dieser Ampferbefall war nach Erläuterungen der Landkreissprecherin auf die über Jahre andauernde, von den Naturschutzauflagen abweichende Bewirtschaftung des Pächters durch Beweidung mit Pferden zurückzuführen.

„Zahlreiche Vermittlungsversuche liefen fehl. Auch aufgezeigte Möglichkeiten, die Grünlandflächen in einen naturschutzfachlich optimierten Zustand zu bringen, wurden vom Pächter nicht umgesetzt“, so Rohde weiter. Vor diesem Hintergrund sei das Pachtverhältnis beendet worden. Die Flächen werden der Sprecherin zufolge nunmehr vom Landkreis unter Naturschutzauflagen in Eigenregie als Mähwiesen bewirtschaftet.



Auf der Suche nach Flächen

Durch den Wegfall von Weideland habe sich ein Platzproblem ergeben. Um nicht weitere Tiere abgeben zu müssen, ist die Familie auf der Suche nach Flächen im gesamten Emsland sowie den angrenzenden Landkreisen. „Gerne zusammenhängend und bezahlbar“, so Hackmann.

Nach Dänemark gehen zur bevorstehenden Weidesaison zunächst nur Jung- und Schautiere. „Von den Absetzern bis zu den Dreijährigen“, erklärt Thomas Hackmann. Die Dänen haben nach seinen Worten großes Interesse daran, die ursprünglich aus dem skandinavischen Land stammende Pferderasse zurückzuholen. „Die wollen auch gerne unser ganzes Gestüt rüber holen“, so Hackmann.

Wie er und sein Vater Heinz berichten, hat die Familie, in der inzwischen die fünfte Generation in die Hobby-Pferdezucht eingestiegen ist, vor fast vier Jahrzehnten acht der damals weltweit nur noch 30 existierenden Original-Knabstrupper aus einem Gestüt in Dänemark gekauft und daraus eine international anerkannte Zucht aufgebaut. Weltweit gebe es inzwischen wieder rund 350 reinrassige Tiere.

In Dänemark werden die Pferde aus Werpeloh in den neuen Nationalpark „Kongernes Nordsjaelland“ nördlich von Kopenhagen eingebunden, der auf mehr als 260 Quadratkilometern zu Kultur- und Naturerlebnissen einlädt. Eines der touristischen Ziele innerhalb des Nationalparks stellt das Kloster Esrom, ein ehemaliges Zisterzienserkloster, dar. „Bis zur Auflösung war das Kloster das Hauptgestüt für Pferde unserer Art“, erklärt der Sohn. „Unsere Pferde gehen somit wieder zurück zu ihren Wurzeln, da aus dem Gestüt des Kloster Esrom die Ursprungsrasse unserer Pferde stammt.“

Eine sich dem Natur-und Artenschutz verschriebene dänische Arbeitsgruppe, die das Projekt „Nationalpark“ begleitet, suchte den Hackmanns zufolge den Kontakt nach Werpeloh, was Gespräche zur Folge hatte. „Für unsere Tiere stehen dort bis zu 300 Hektar Weideland zur Verfügung“, berichtet Sohn Thomas.



Was ihm bei der Kooperation besonders gefällt, ist die Kombination zwischen Natur- und Artenschutz und dem touristischen Konzept. „Damit wird das, was wir auf Schloss Clemenswerth erfolgreich praktiziert haben, wiederbelebt.“ Er bedauert, dass dieses Modell in Sögel beendet wurde. „Wir stehen aber nach wie vor auch hier vor Ort für eine Fortsetzung bereit.“

Besonderes Merkmal der Knabstrupper ist die ungewöhnliche Fellfarbe, die Tigerscheckung. Sie ist ein jahrtausendealtes genetisches Erbe und bereits auf steinzeitlichen Felszeichnungen abgebildet. „Wir wollen mit unserer Zucht kein Geld verdienen, sondern ein Kulturgut erhalten“, betont Vater Heinz.