Restauratorin gibt Tipps bei Sprechstunde in Sögel MEC öffnen

Mit Samthandschuhen: Die Restauratorin Stefanie Nagel kommt zu einer Sprechstunde ins Emslandmuseum Schloss Clemenswerth. Foto: Schloss Clemenswerth

Sögel. Am Donnerstag, 4. April 2019, findet am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel um 18.30 Uhr eine Restaurierungs-Sprechstunde statt. Interessierte können zu diesem Termin ihre privaten Schätze wie Gemälde, Tafelbilder aber auch kunstgewerbliche Objekte wie beispielsweise Kleinmöbel mitbringen und begutachten lassen.