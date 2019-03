Werpeloh. Der Vorstand der Kolpingsfamilie Werpeloh hat während der Generalversammlung insgesamt 460 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Der Vorsitzende Martin Schmitz zeichnete im Gemeindehaus Hans Hensen und Franz Olthaus für jeweils 60 Jahre Treue zur Familie, ferner das frühere Vorstandsmitglied Bernd Lucks, Heinz Hüntelmann, Gerd Pohlmann, Clemens Eilers, Hermann Lucks und Willi Eilers aus, die vor 50 Jahren Mitglieder wurden. Bernd Masbaum fand vor 40 Jahren den Weg zur Kolpingsfamilie.

Viele Aktionen im vergangenen Jahr

Schmitz hatte zuvor in seinem Rechenschaftsbericht die besonderen Ereignisse ds vergangenen Jahres Revue passieren lassen. „Es hat zwei Gebraucht- und Altkleidersammlungen gegeben, wir haben an einer Baumpflanzaktion für Israel teilgenommen, sind zusammen mit Mitgliedern des Heimatvereins zu einer Radtour nach Breddenberg gestartet und eine Tagesfahrt mit 60 Personen zur Elbphilharmonie, einem Konzerthaus der Superlative, unternommen.“ Ergreifend sei ein Vortrag der Holocaust-Überlebenden Erna de Vries gewesen.

Die Kolpingsfamilie hat sich zudem an örtlichen Veranstaltungen wie dem Pfarrfest mit einem Ballonwettbewerb beteiligt. Auf dem Weihnachtsmarkt sei Flammlachs auf offener Flamme gegart und den Besuchern angeboten worden. Gerne sei man der Einladung der Freiwilligen Feuerwehr Werpeloh zu deren Jubiläum gefolgt, habe erneut ein plattdeutsches Theaterstück aufgeführt und sei sowohl bei Bezirksversammlungen, Bezirksbildungstagen und auch auf dem Kolpingseniorentag in Nordhorn vertreten gewesen. Der Vorsitzende überbrachte Grüße aus dem rumänischen Oiluz, wo die Kolpinger und weite Teile der Werpeloher Bevölkerung vor einigen Jahren ein Jugendgästehaus mit Sach- und Geldspenden unterstützten.

Sammlung bringt 1200 Euro

Irmgard Steenken berichtete anschließend über die Theatergruppe, bevor Michael Anneken den Kassenbericht vortrug. Demnach beliefen sich die höchsten Einnahmen auf 1200 Euro bei der Gebraucht- und Altkleidersammlung, während 1300 Euro des Beitragsaufkommens zum Kolpingwerk in Köln abgeführt werden mussten. Die Nachfolge von Kassenprüfer Hermann Kuper trat sein Bruder Ralf an, der zusammen mit Ludger Lammers die Kasse prüfen wird. Bei Teilneuwahlen wurden sowohl Schriftführer Michael Horstmann, als auch der Vorsitzende Martin Schmitz für weitere drei Jahre einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Angekündigt wurde für den 25. Mai der Besuch der Kolpingsfamilie Vechta in der Gemeinde.