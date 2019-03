Seit vergangenem Juni ruhen die Arbeiten für die Errichtung eines Bestattungswaldes im Spahner Südholz. Foto: Moormann/Archiv

Spahnharrenstätte. Die Jagdgenossenschaft Spahnharrenstätte geht hinsichtlich des geplanten, aber von ihnen abgelehnten Bestattungswaldes im Spahner Südholz in die nächste Instanz und ruft das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg auf den Plan. Die Samtgemeinde Sögel will indes den Bestattungswald „jetzt fertigstellen“.