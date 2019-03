stmi Börger. Bei der 41. Ausgabe des Crosslaufes der DJK Eintracht Börger haben mehr als 281 Teilnehmer bei acht Läufen ihre Kondition und Schnelligkeit unter Beweis gestellt.

Der Sportverein wurde vor 100 Jahren gegründet, die Leichtathletikabteilung feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, wie Claus Wöste, Fachwart der Abteilung Leichtathletik, mitteilt. Deshalb wurde der „Jubiläumslandschaftslauf“ angeboten, der eine Strecke von 19,19 Kilometern umfasste – eine Anspielung auf das Gründungsjahr 1919. Der Jubiläumslauf war der einzige wettbewerbsfreie Lauf, so Wöste. Die Zeiten der Teilnehmer wurden nicht gemessen und auch eine Siegerehrung blieb aus.

Der längste Wettbewerbslauf wurde auf einer Strecke von 3400 Metern durchgeführt. Als schnellster Läufer stellte sich Steffen Gerbrand heraus, der das Ziel nach 11:32 Minuten passierte. Knapp eine halbe Minute später lief Kai Gerbrand durchs Ziel. Mit 12:03 Minuten belegte er den zweiten Platz. Auf den dritten Platz konnte sich Rolf Dreyer mit einer Zeit von 12:50 kämpfen. Nina Achter, die einzige weibliche Mitläuferin, kam nach 13:41 Minuten durch das Ziel.

Zudem wurden Teilnehmer in den Altersklassen „U18“ und „U20“ separat gewertet. Max Ziolkowski war mit einer Zeit von 12:24 der schnellste minderjährige Läufer, dicht gefolgt von Tim Achter, der nach 12:38 Minuten durchs Ziel kam. Franziska Triphaus (15:01) und Emma Hermes (17:46) belegten die ersten beiden Plätze bei den Mädchen.

In der Altersgruppe „U20“ belegte Lukas Hagen mit einer Zeit von 12:39 den ersten Platz. Michelle Achter war mit 15:34 das schnellste Mädchen in dieser Altersgruppe. Platz zwei belegte Christina Sur mit 15:37 Minuten. In der Altersgruppe „U16“ konnte Soeren Schmees die 2200 Meter lange Strecke des achten Laufes für sich entscheiden.

Zudem wurden sechs weitere Läufe für Kinder und Jugendliche im Alter bis 16 Jahre durchgeführt. Die kompletten Siegerlisten aller Läufe können im Internet unter eintracht-boerger.de eingesehen werden.