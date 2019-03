Sögel. Ganz im Zeichen des internationalen Frauentages stand das Frauenfrühstück im Hotel Wobus in Sögel. Zahlreiche Themen wie das Diakonat für Frauen wurden besprochen.

„Der internationale Frauentag steht in diesem Jahr unter der Errungenschaft des 100-jährigen Frauenwahlrechts“, sagte Gertrud Janssen vom Sögeler KFD-Leitungsteam, die durch das zweistündige Programm führte.

Auf die Straße gehen

Abeln lud die Frauen zum diesjährigen „Equal Pay Day ein“, der am Samstag, 16. März, um 11 Uhr am Sögeler Rathaus beginnt. Von dort setzt sich ein Demonstrationszug mit musikalischer Begleitung durch den Ort in Gang, um auf die Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ aufmerksam zu machen. „Durch das Tragen eines roten Kleidungsstückes zeigen Sie Ihre Unterstützung für das Anliegen“, erklärte Abeln. Noch immer gäbe es Lohnunterschiede bei gleicher Arbeit zwischen Männern und Frauen, der aktuell 21 Prozent betrage, betonte Abeln und appellierte an die Frauen, die Kundgebung in Sögel zu unterstützen. „Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit und gleiche Chancen im Arbeitsleben“.

Geschichte des Frauenwahlrechts

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Vortrag von KFD-Dekanatssprecherin Leni Schmits, die zunächst mit einem Film durch die Geschichte der Frauenrechte führte und der den Ursprung des Frauenwahlrechtes und den Weg bis zu seiner Durchsetzung 1919 beleuchtete. „Wir müssen weiter kämpfen, das hat der Kampf um das Wahlrecht gezeigt“, forderte sie, denn die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sei längst noch nicht in allen Gesellschaftsbereichen vorhanden, obwohl sie im Grundgesetz seit 1949 verankert sei.

Diakonat für Frauen

Noch nach 1970 hätte die erste Abgeordnete im Bundestag mit dem Tragen eines Hosenanzuges einen Skandal ausgelöst und sei als würdelose Emanze beschimpft worden. Mit Blick auf die katholische Kirche erinnerte sie an die hartnäckige Forderung der Frauen nach dem Diakonat. „Was ist falsch daran, wenn Frauen mehr Rechte in der Kirche bekommen?“, fragte sie und fügte hinzu: „Das Vertrauen in die Kirche ist durch den Missbrauchsskandal vielerorts erschüttert. Deshalb sind tiefgreifende Reformen unvermeidlich. Diese hat die KFD bereits mehrfach mit der Bitte, verkrustete Machtstrukturen abzuschaffen, eingefordert.“

Abschließend legte sie den Bezirksfrauen ans Herz, die Zeitschrift „Frau und Mutter“ , die im letzten Jahr ihr 100-jähriges Bestehen hatte, nicht in den Kirchen abzulegen, sonders sie persönlich in die Häuser zu bringen, um den Kontakt zu den Frauen zu halten. Schmits bat ferner um Unterstützung bei der Mitgliederwerbung. Die anwesenden Frauen würdigten den Vortrag von Schmits mit kräftigem Applaus. Für schöne Momente sorgte die 19-jährige Sögelerin Laura Sauer mit ihren live gesungenen Liedern.