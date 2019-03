Sögel. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Berßener Straße in Sögel sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilte, wendete ein Auto auf der Landesstraße 54 (Berßener Straße) und übersah dabei einen sich annähernden zweiten Pkw. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Rettungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

In Kürze folgen weitere Informationen.