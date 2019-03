Sögel. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Sögel ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am der Berßener Straße auf Höhe des Altstaverner Wegs gegen 18 Uhr zu dem Unfall. Ein 21-jähriger Autofahrer, der aus Sögel stammt, wollte mit seinem Wagen den Parkplatz Am Geestweg verlassen und auf die Berßener Straße fahren, um in Richtung zu gelangen. Hierbei übersah er ein vorfahrtsberechtiges Auto, das von links kam und in Richtung Klein Berßen fuhr. Der 27-jährige Fahrer, ein Meppener, versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Sein Wagen krachte in die hintere linke Tür des Autos des Sögelers. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Meppener wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Berßener Straße musste bis etwa 19.15 Uhr gesperrt. werden.

Passanten sowie einige Mitglieder der Jugendfeuerwehr Sögel und ihre Betreuer, die auf dem Weg nach Meppen zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen waren, leisteten Erste Hilfe und sicherten den Unfallort.