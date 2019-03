Werpeloh. An den Architekten und Kirchenbaumeister Johann Bernhard Hensen hat die Kirchenführerin Ulrike Wübbelmann in einem Vortrag vor Mitgliedern des Heimatvereins erinnert.

Hensen wurde am 5. September 1828 in Sögel als Sohn des Brinksitzers und Gemeindevorstehers Hermann Heinrich Hensen (*1790) und seiner Ehefrau Margaretha, geborene Schleper (*1801) als sechstes von acht Kindern geboren. „Zwischen 1869 und 1871 hat er die neugotische Hallenkirche in meinem Heimatort Garrel gebaut“, so Wübbelmann beim Blick auf die Zuhörer im voll besetzten Heimathaus.

Beim Blättern in Chroniken sei in ihre Neugierde hinsichtlich des Wirkens des Sögelers geweckt worden, so Wübbelmann. Der bereits 41-jährig Verstorbene habe sich in seinem kurzen, aber produktiven Leben einen Namen als Kirchenbauer in den Regionen Emsland, Osnabrück und vor allem im Oldenburger Land gemacht. Hensen bekam 1855 seinen ersten Auftrag mit der Errichtung eines Kirchenneubaus in Wachtum bei Löningen. „Es sollte sein einziges Werk im neuromanischen Stil bleiben.“ Seine anderen Werke seien vom Stil der Neugotik geprägt, so die Garrelerin.

Kirchen auf Hümmling gebaut

In den Jahren 1856 bis 1870 habe der Sögeler bei der Restaurierung der Domkirche in Osnabrück mitgewirkt. Im Altkreis Aschendorf-Hümmling sind laut Wübbelmann durch den Kirchenbaumeister unter anderem die Gotteshäuser St. Johannes der Täufer 1866 in Spahnharrenstätte, 1866 St. Antonius in Dersum und beginnend ab 1867 St. Jakobus in Sögel gebaut worden. „Er starb, bevor der Kirchbau in seiner Heimatgemeinde fertiggestellt werden konnte.“

Ergänzend hieß es vom ehemaligen langjährigen Heimatvereinsvorsitzenden Wilhelm Wigbers, dass Hensen auch den Plan für die erste Werpeloher Kirche erstellt habe. Wigbers zufolge waren 1851 erste Bemühungen um eine eigene Pfarrkirche sowie die Loslösung von der Urpfarrei Sögel von Erfolg gekrönt gewesen. Dennoch habe es bis 1882 gedauert, ehe in Werpeloh zum Kirchbau geschritten wurde. Das neuromanische Gotteshaus ist bis auf den Turm, der als Friedhofskapelle dient, abgerissen worden.