Sögel. Ein Programm, dass "ein breites Spektrum und viele Schichten der Gesellschaft" anspricht, hält Direktor Oliver Fok zufolge das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel in diesem Jahr bereit. Auf dem Terminkalender für 2019 stehen 110 Veranstaltungen, darunter sieben besondere Events sowie drei Sonderausstellungen.

Als ein "sehr voluminöses Programm mit einem relativ kleinen Etat" bezeichnete Fok den Veranstaltungskalender für dieses Jahr, den er am Montagmittag auf dem Schlossgelände im Hümmling-Zimmer des Pavillons Osnabrück gemeinsam mit Hans Flüteotte, Schatzmeister des Emsländischen Heimatbundes, vorstellte.

Werke von Horst Janssen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck und Günter Grass

Das Kulturpaket für 2019 umfasst unter anderem drei Sonderausstellungen. Den Start macht Anfang April die Ausstellung "Weite und Licht – Künstler entdecken den Norden", die vom 3. April bis 23. Juni zu sehen ist. Etwa 100 Bilder, Grafiken und Gemälde aus der Kunstsammlung des Norddeutschen Rundfunks werden dabei gezeigt. Sie stammen von Künstlern wie Horst Janssen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck oder Günter Grass. "Diese Ausstellung ergänzt hervorragend unsere Dauerausstellung, die sich mit der Geestlandschaft des Hümmlings auseinandersetzt", so der Museumsdirektor.

"Der Blick des Malers" und "Die feine Form"

In der Reihe Forum Form Clemenswerth werden indes die Ausstellungen "Der Blick des Malers" vom 29. Juni bis 1. September mit Werken von Werner Heinze sowie die "Die feine Form" gezeigt. Diese Ausstellung ist vom 7. September bis 31. Oktober zu sehen und zeigt das Zusammenspiel der Terrakotta-Figuren von Johanna Beil mit den grafischen Werken der Künstlerin Ingeborg Dammann-Arndt.

"Kunst wird an das Publikum gebracht und ist keine elitäre Sache" Museumsdirektor Oliver Fok über die Rückkehr des "Platzhirsches"

Ein Wiedersehen wird es Ende Juni auch mit der über fünf Meter hohen Skulptur "Platzhirsch" geben. Sie stand 2016 bereits einen Sommer auf Schlossgelände, nun kehrt der Hirschkopf aus Aluminum-Streckmetall auf die mittlere Clemenswerther Teichinsel zurück. Mithilfe von Spenden wurde das Kunstwerk gekauft. Fok: "Eine tolle Sache. Es zeigt, dass unsere Ausstellungen wahrgenommen werden. Kunst wird an das Publikum gebracht und ist keine elitäre Sache."



800 Jagdhornbläser im Wettstreit

Zu den Events zählen weitere große Veranstaltungen, die sich im Laufe der Jahre auf dem Schloss etablieren konnten. Dazu zählt Ostern auf Schloss Clemenswerth (21. April), das "Fest der Sinne" (15. und 16. Juni), der Landeskürwettbewerb im Jagdhornblasen mit rund 800 Bläsern aus ganz Niedersachsen am 30. Juni, der Kunstmarkt „Park Art“ (10. und 11. August), der Falknertag (1. September) und der Advent auf Schloss Clemenswerth (7. und 8. Dezember).

"Wir hoffen sehr, dass diese Traditionsveranstaltung weiter stattfindet und die zu führenden Gespräche zu einem guten Ergebnis führen" Museumsdirektor Oliver Fok zur ungewissen Zukunft der Schleppjagd

Zudem hofft Fok auf eine Fortsetzung der traditionellen Schleppjagd, die für den 22. September terminiert ist. Der an der Ausrichtung beteiligte Reit- und Fahrverein (RuF) stellte eine weitere Durchführung aufgrund hoher Auflagen infrage. "Wir hoffen sehr, dass diese Traditionsveranstaltung weiter stattfindet und die zu führenden Gespräche zu einem guten Ergebnis führen", so der Museumsdirektor.



Restaurierungs-Sprechstunde für "private Schätze"

Abgerundet wird das Programm durch eine Vielzahl von Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene und Familien. Als Beispiele nannte Fok unter anderem ein Blockflöten-Konzert mit Lehrern und Schülern der Musikschule des Emslandes am 31. März sowie eine Restaurierungs-Sprechstunde am 4. April, bei der die Restauratorin Stefanie Nagel "private Schätze" begutachtet und Tipps zur Pflege und Erhalt gibt. "Wir wollen ein Schloss für alle sein und zeigen, dass ein Museum keineswegs verstaubt sein muss", machte der Direktor deutlich.

"Kurfürst Clemens August hätte als Erbauer der Schlossanlage seine helle Freude an der Folgenutzung" Hans Flüteotte, Vorstandsmitglied des Emsländischen Heimatbundes

Für Flüteotte ist jeder der im Haushalt für den Museumsbetrieb hinterlegten 460.000 Euro "gut eingesetzt und sorgfältig kalkuliert." Das Vorstandsmitglied des Emsländischen Heimatbundes sprach von einem anspruchsvollen Programm, dass Kunst und Kultur zusammenbringe. "Kurfürst Clemens August hätte als Erbauer der Schlossanlage seine helle Freude an der Folgenutzung."



Der in einer Auflage von 50.000 Exemplaren erschienene Veranstaltungskalender kann kostenlos unter Telefon 05952/932325 oder per Email an schloss@clemenswerth.de angefordert werden.