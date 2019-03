Werpeloh. Wie die Kinderzeitung beeindruckt und wo die Ems-Zeitung punktet, haben sich die Jungen und Mädchen der Klasse drei/vier der Grundschule Werpeloh angeschaut. Rätsel gelten als top, Berichte über Unfälle als Flop. Es gibt also einen klaren Sieger.

Ein großes Plus bescheinigten die Schüler der Kinderzeitung recht einhellig beim Thema Rätsel, besonders dann, wenn es etwas zu gewinnen gibt. Auch Rezepte, etwa für eine Mini-Pizza, stellten sich beim Besuch unserer Redaktion in der Werpeloher Schule als gutes Merkmal heraus. Bei Themen dieser Art erntet auch die Ems-Zeitung Lob und damit insbesondere die Dialog-Seite.









Gerade die Bilder im Sportteil haben die Kinder dort als Anziehungspunkt empfunden. Mehre Tage lang haben die Schüler sich intensiv mit der Ems-Zeitung befasst, wie Lehrerin Silvia Einspannier sagt. Teile, die ihnen auffielen, haben sie ausgeschnitten und an einer Pinnwand analysiert. Bereits im November sollten die Kinder darin Lesen üben, im Dezember gab es freiwillige Hausaufgaben dazu.









Klarer Sieger bleibt bei den Grundschülern die Kinderzeitung. "Viele Artikel sind richtig cool", sagt Vivian und findet auch gut, dass in der monatlich erscheinenden Kinderzeitung nicht über Unfälle berichtet wird. "Wenn die da drin wäre, würde ich die nicht lesen." Jelita hebt hervor, dass man nicht nur Neues aus Werpeloh erfährt und dass es "nicht nur Sachen für Jungs, sondern auch für Mädchen" gibt, sagt sie.

Interessiert zeigten sich die Kinder nicht nur an den beiden Zeitungen, sondern auch am Redakteurs-Beruf. So fragten die Schüler unsere Redaktion unter anderem, was Journalisten an der Zeitung eigentlich so faszinierend finden, ob sie auch mal um die Welt reisen und ob sie mit ihrem Verdienst zufrieden sind.