Autofahrerin weicht in Börger Tier aus und fährt gegen Baum CC-Editor öffnen

Eine Autofahrerin ist am frühen Samstagnachmittag in Börger bei Sögel gegen einen Baum gefahren und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: Michael Gründel

Börger. Eine Frau ist am frühen Samstagnachmittag auf der Neubörgerstraße in Börger bei Sögel einem Tier ausgewichen, dadurch von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.