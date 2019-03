Sögel. Sie stand bereits einen Sommer auf Schloss Clemenswerth in Sögel, nun kehrt die monumentale Skulptur "Platzhirsch" auf den Hümmling zurück. Mithilfe von Spenden wurde das Kunstwerk gekauft.

Es war im Frühjahr 2016, als der "Platzhirsch" erstmals auf dem historischen Jagdschloss zu sehen war. Die 5,50 Meter hohe Skulptur, die einen Hirschkopf zeigt, stand auf der Mittelinsel des großen Teiches und blickte in Richtung Schloss.

Von Anfang an fasziniert vom imposanten Werk aus Aluminium-Streckblech zeigte sich Josef Lücken aus Sögel. Der Mediziner im Ruhestand hat sich – wie viele andere Gäste des Schlosses auch – oft am Anblick des metallenen Tieres mit dem mächtigen Geweih erfreut. Im Herbst 2016 kam dann die Überraschung für Lücken: "Plötzlich war er weg." Anfangs dachte er, der Hirsch werde nur über den Winter abgebaut, aber als sich auch nach dem Winter nichts änderte, trat Lücken an Oliver Fok, Direktor des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth heran.

Fok teilte mit, dass sich das Kunstwerk wieder in Berlin beim Künstler Thomas Otto befinde und im Rahmen der Reihe "Forum Form Clemenswerth" neue Ausstellungsstücke auf der Insel zu sehen sei sollen. Lückens Idee, den Hirsch längerfristig dort zu installieren, stieß bei Fok aber auf offene Ohren. So stellte Lücken im vergangenen Jahr den Antrag beim Landkreis, den Hirsch wieder dort aufzustellen. Nach positiver Rückmeldung machte er sich daran, Spenden für den Kauf einzuwerben. "Ich habe Klinken geputzt", sagt der Ruheständler, der sich über die große Spendenbereitschaft freut. Sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen und die Gemeinde Sögel hätten sich beteiligt.



Wenige Monate später, im Dezember 2018, hatte Lücken bereits einen großen Teil des Geldes für den Ankauf und die Montage zusammen. Im Juni soll das Kunstwerk, das von Otto eigens für das Schloss entworfen wurde, wieder aufgestellt werden. Es wird dann dem Emsländischen Heimatbund als Träger des Museums als Schenkung übergeben.



Der "Platzhirsch" sei das Symbol schlechthin für das Schloss, meint Fok. Er verweise auf die ursprünglichste Funktion des Schlosses als Ausgangspunkt für die Parforce-Jagd mit Pferden und Hunden unter der Führung des Kurfürsten Clemens August. Und genau dieser sei ebenfalls als "Platzhirsch" zu bezeichnen, da er mit dem Bau des Schlosses auch im äußersten Zipfel seines Machtbereiches seinen Herrschaftsanspruch geltend machte, so Fok.



Dimension des Schlosses besser wahrnehmen

Lücken ist zudem davon überzeugt, dass der "Platzhirsch" künftig für steigende Besucherzahlen sorgen wird. Schon vom Hauptschloss aus könne man das Kunstwerk sehen – sodass die Gäste auch den Weg dorthin finden. Oft sei es so, berichtet Lücken, dass die Besucher den Rundgang zwischen den Pavillons nutzen, aber die ganze Dimension der sternförmig angelegten Anlage nicht richtig wahrnehmen. Durch die Skulptur könne die Teichanlage im Osten des Areals noch besser publik gemacht werden.

Die große Spendenbereitschaft ist für Fok ein Zeichen dafür, dass die Akzeptanz für Kunst und Kultur in der Bevölkerung wachse. "Nur so können wir die Kultur auf das Land bringen, welche sonst nur den Städten vorbehalten ist", meint der Museumsdirektor. In Sögel sind bereits mehrere Kunstwerke aus temporären Ausstellungen des Emslandmuseums dauerhaft in das Ortsbild integriert worden, so Fok: "Das zeigt die Identifikation der Menschen mit dem Schloss Clemenswerth."