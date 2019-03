Sögel. In Bezug auf die Aussagen des Reit- und Fahrvereins (RuF) Sögel, die traditionelle Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth aufgrund aus Sicht des RuF zu hoher Auflagen des Landkreises nicht weiter durchführen zu wollen, warnt die Sögeler FDP vor einem Schwund öffentlicher Veranstaltungen.

„Es darf nicht passieren, dass wir ein Stück Kultur verlieren, weil bürokratische Vorschriften in den Vordergrund gestellt werden“, wird FDP-Gemeinderatsmitglied Franz-Josef Bruns in einer Mitteilung der Liberalen zitiert, die unserer Redaktion am Mittwoch zugegangen ist. Die FDP wünsche sich den Erhalt dieser Tradition und sieht eine „besorgniserregende Entwicklung“.

Nachdem bereits das Kleine Fest in diesem Jahr aus dem Veranstaltungskalender gestrichen und der Aufwand für den Weihnachtsmarkt gelegentlich bemängelt worden sei, dürfe aus Sicht der Liberalen nicht noch die Durchführung der Schleppjagd leichtfertig infrage gestellt werden.

„Nicht zu viel Drumherum zumuten“

„Selbstverständlich muss gewährleistet sein, dass die Anlagen von Clemenswerth keinen Schaden davontragen“, so Franz Bröker, FDP-Ratsherr im Sögeler Samtgemeinderat. Aber man dürfe nicht vergessen, dass der Reit- und Fahrverein vom ehrenamtlichen Engagement lebe und damit insbesondere dem kreativen Part der Veranstaltung zum Gelingen verhelfe. „Wir müssen aufpassen, dass wir den Ehrenamtlern nicht zu viel Drumherum zumuten. Dadurch könnte die Begeisterung für eine freiwillige Mitarbeit erstickt werden“, ergänzt Bröker.

Die Attraktivität Sögels werde aus Sicht der FDP aufs Spiel gesetzt, wenn „schlimmstenfalls drei ganz besondere Veranstaltungen“ nicht mehr durchgeführt würden. Daher appellieren die Liberalen um Unterstützung seitens des Landkreises beim Schutz der Schlossanlage. „Wir müssen eine Lösung finden, wie vom Bauhof die notwendigen Leistungen erbracht werden können“, so Bruns.

